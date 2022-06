Francos de Montréal: Jacques Michel tout en voix!

«Bonsoir à vous tous, mes courageux, que vous soyez de Montréal, de sa banlieue ou d’ailleurs, c’est un pur plaisir pour moi de vous accueillir et de partager cette soirée avec vous, chers amis.»

• À lire aussi: Francos: larmes et sourires pour Karim Ouellet

À 20 h ce dimanche soir, le parterre Loto-Québec était plutôt dégarni pour le passage – son dernier peut-être à Montréal en carrière – de Jacques Michel.

Les prévisions météo très maussades – qui ne se sont pas avérées – avaient probablement refroidi les ardeurs de certains festivaliers.

Succès

C’est tout en voix que Jacques Michel a livré ses chansons – récentes et anciennes – aux centaines de personnes présentes.

Pour son début de spectacle, le chanteur de bientôt 81 ans ne s’est toutefois pas préoccupé du fait qu’il jouait dans un festival pour interpréter ses succès d’entrée de jeu. Il a plutôt servi beaucoup de pièces de son plus récent album, Tenir, paru en 2019.

Après 40 minutes de spectacle, on n’avait entendu que Salut Léon parmi ses hits. On a dû quitter pour l’hommage à Karim Ouellet sans entendre Amène-toi chez nous et les autres. Dommage!