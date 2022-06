Découvrez des jeux de société accessibles pour toute la famille

C’est toujours agréable quand on peut trouver un jeu qui plaît à tout le monde et qui est simple dans sa mécanique et dans sa compréhension. On a des petites pépites du genre sous la main. Voici des jeux dont on ouvre la boîte pour être prêt à jouer la première en 15 minutes top chrono.

Golfie

Photo courtoisie, C’t’à ton tour

1 à 8 joueurs

7 ans +

25 minutes

31,99 $

Il s’agit d’un jeu entièrement québécois créé par Jimmy Dorion et illustré par Mylène Villeneuve. Il a été imprimé et édité au Québec. On ne peut pas faire plus fleur de lys que ça.

Et ce n’est pas pour faire une fleur au jeu qu’on vous le propose, c’est d’abord parce qu’il est très bon et qu’il offre le choix de jouer en solo, en équipe ou encore l’un contre l’autre avec une possibilité de huit joueurs. Et la mécanique fait en sorte que la partie ne sera pas plus longue que l’on soit deux ou huit.

Photo courtoisie, C’t’à ton tour

On se trouve ici devant une simulation de golf très réussie où on a le choix de jouer un 9 trous ou un 18 trous. Vous ne voudrez pas arrêter à neuf, on vous l’assure.

Il s’agit d’un jeu de cartes. Il y a les cartes qui représentent le nombre de coups. Celles-ci vont d’un à six coups. Il y a aussi des cartes +1 qui vont ajouter à votre score.

Au début de la partie, chaque joueur reçoit neuf cartes qu’il dispose en trois colonnes de trois, face cachée. Tout le monde retourne une carte de son choix dans la rangée du haut et dans celle du bas puis la partie commence.

Pour faire progresser le jeu, il y a une pile de cartes actions que l’on retourne une à la fois et tous les joueurs appliquent l’action. On y trouve des cartes qui visent un ou des endroits dans le tableau de cartes des joueurs. On peut alors retourner la carte si elle ne l’est pas ou encore la déplacer avec une carte adjacente. Le kart de golf vous permet de faire la même chose, mais avec la carte de votre choix. Puis il y a les trous, vous devez alors choisir une carte dans votre rangée du haut et la valeur de celle-ci ira sur votre carte de pointage.

On peut également réaliser des combos, c’est-à-dire faire une rangée ou une colonne de trois cartes identiques. Si c’est le cas, les trois cartes sont défaussées et remplacées par trois autres de la pioche qui seront disposées face cachée. Un combo permet de retrancher deux points à votre pointage.

C’est super efficace, il n’y a pas de temps mort et on veut rejouer tout de suite pour améliorer son pointage.

Yak

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

8 ans +

30-60 minutes

56,99

Dans les hauteurs de l’Himalaya, le yak est une bête essentielle. Ici, elle devient porteuse de ressources et de pierres qui vous seront utiles.

Car pour se repérer dans le brouillard, les habitants de l’endroit font des pyramides de pierres. Votre but sera d’amasser des ressources que vous échangerez contre des pierres afin de construire votre pyramide.

Il s’agit d’un jeu qui est parfait pour les jeunes joueurs qui sont prêts à franchir un nouveau cap. Il n’est pas complexe, mais il nécessite un peu d’anticipation et de préparation.

Le plateau central représente un village autour duquel les joueurs s’installent. On y retrouve quatre très jolis yaks et leurs charrettes pleines de ressources.

Chaque joueur possède des cartes actions et avant le début d’une manche, tout le monde en choisit une et la place devant lui, face cachée. C’est l’action que le joueur accomplira lors de ce tour. On peut notamment récolter des ressources de la charrette devant nous ou encore en remettre dedans pour prendre des pierres. Mais il y a des restrictions, certaines charrettes n’acceptent pas certaines ressources.

Quand on prend des pierres, on les ajoute à son mur. Et gare au brouillard qui se lève... et qui fait changer la direction dans laquelle circulent les charrettes.

Le jeu se termine quand un joueur a complété sa pyramide. On marque des points pour le nombre de pierres de la même couleur, mais aussi pour les groupes de pierres selon le nombre que l’on a.

C’est assez simple et amusant et c’est une bonne porte d’entrée pour les jeux de type récolte et livraison.

Troupeau

Photo courtoisie

4 à 20 joueurs

10 ans +

30 minutes

31,99 $

Ce jeu de party, dont le but est de donner les mêmes réponses que tout le monde et qu’on explique en 30 secondes, va générer des fous rires. On a un enclos avec des jetons vaches et une grosse vache rose. Et chaque joueur reçoit une fiche de papier et un crayon.

Photo courtoisie

Un meneur de jeu qu’on appelle cowboy ou cowgirl lit une carte qui comporte une affirmation. Tous les joueurs, incluant le meneur de jeu, écrivent leur réponse.

On révèle alors les réponses les unes après les autres. Les joueurs dont la réponse est la plus populaire reçoivent un jeton vache. Il en faut huit pour gagner.

Mais attention, il y a la grosse vache rose. Celle-ci est remise à un joueur qui aura donné une réponse qui est unique, que personne d’autre n’a écrite sur sa fiche. Et quand on a la vache rose, il est impossible de gagner, même si on a huit vaches. Il faut attendre qu’un autre joueur donne une réponse unique pour la lui refiler.

Pas plus compliqué que ça. C’est parfait à l’apéro pour amuser les adultes et les enfants à la fois.