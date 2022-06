Arsenault & Fils: Karine Vanasse chez les braconniers

Karine Vanasse ne connaissait pratiquement rien de l’univers du braconnage avant de se faire offrir un des rôles principaux d’Arsenault & Fils, le nouveau long métrage du cinéaste Rafaël Ouellet. Elle a immédiatement été séduite par l’idée d’explorer ce milieu méconnu du grand public en revisitant les codes du thriller.

«Ce que je trouve le fun, c’est que ce n’est pas un milieu qu’on connaît ou qu’on a vu au cinéma, explique l’actrice dans une entrevue accordée au Journal plus tôt cette semaine.

«Une fois de temps en temps, on entend parler d’un réseau de braconnage qui a été démantelé, comme c’est arrivé il y a quelques semaines [en Gaspésie]. Mais on ignore à quel point ces organisations sont bien rodées et on ignore aussi le travail que font les gardes-chasse pour infiltrer ces réseaux. Le cinéma sert à raconter des histoires prenantes, mais quand, en plus, ça se passe dans un milieu qu’on connaît peu et qu’on découvre comme spectateur, je trouve que ça rend le tout encore plus intéressant.»

Dans Arsenault & Fils, Karine Vanasse se glisse donc dans la peau d’Émilie, une animatrice de radio qui débarque dans un petit village du Bas-du-Fleuve pour travailler à la station locale. Elle fera rapidement la rencontre des Arsenault, une famille de braconniers qui tire profit de la chasse illégale depuis plusieurs années sans jamais s’être fait prendre par les agents de protection de la faune.

L’arrivée d’Émilie sèmera toutefois la pagaille entre les frères Adam (Guillaume Cyr) et Anthony Arsenault (Pierre-Paul Alain).

«On comprend assez rapidement que c’est une fille qui semble cacher des choses, indique Karine Vanasse à propos du personnage d’Émilie. Est-ce qu’elle vient vraiment de la ville comme elle le prétend? Peut-être pas...»

Comme il l’a fait pour la plupart de ses films précédents (dont Camion, Le cèdre penché et Derrière moi), le réalisateur Rafaël Ouellet a tourné la majeure partie d’Arsenault & Fils à Dégelis, sa ville natale située à la frontière du Nouveau-Brunswick, dans le Témiscouata. Karine Vanasse a grandement apprécié l’esprit de gang qui s’est développé pendant ces quelques semaines passées dans le Bas-Saint-Laurent, au début de l’été 2021.

«Un tournage à l’extérieur, quand on est en équipe, c’est toujours extraordinaire, lance-t-elle. Je montrais justement ce matin des photos du tournage à mon fils et il me disait : je veux retourner à Dégelis. C’était vraiment le fun. Le lieu apporte vraiment quelque chose au film. C’était le fun aussi de voir les figurants et les gens du coin être fiers de participer au projet.»

Une vision claire

Karine Vanasse avait déjà travaillé avec Rafaël Ouellet il y a quelques années, sur le plateau de tournage de la troisième saison de la série Blue Moon, qui a été réalisée par le cinéaste. Elle se dit heureuse de le retrouver cette fois-ci dans un projet qu’il a lui-même écrit et qu’il porte en lui depuis plusieurs années.

«Ça fait vraiment une grosse différence quand on travaille avec le matériel du réalisateur, observe-t-elle. Ça fait des années que Rafaël a écrit le scénario d’Arsenault & Fils et qu’il vit avec. Il avait déjà ses références en tête et une vision très claire de ce qu’il voulait faire. En télé, ce n’est pas toujours facile pour un réalisateur de s’approprier un projet qui a été écrit par d’autres scénaristes. J’étais contente de retrouver Rafaël pour le tournage d’un film qui porte vraiment sa signature.»

Karine Vanasse n’a pas chômé pendant la pandémie. Avant de tourner Arsenault & Fils, l’actrice de 38 ans a défendu le rôle principal d’Après, une série dramatique diffusée sur les ondes d’ICI Télé. Elle tourne présentement dans Avant le crash, la nouvelle série télé écrite par Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte, et sera de la distribution de l’adaptation anglophone de la première saison de Plan B.

«Je vais aussi jouer dans un film anglais qui n’a pas encore été annoncé et qui sera tourné à l’extérieur du Québec, ajoute-t-elle sans donner plus de détails. Ce sera un film de genre, mon premier depuis longtemps. Ça va être le fun.»

Arsenault & Fils prend l’affiche le 17 juin.