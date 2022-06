Le comédien Pierre-Luc Brillant sera le candidat du Parti Québécois dans Rosemont

Le comédien et musicien Pierre-Luc Brillant sera le candidat du Parti Québécois (PQ) dans la circonscription de Rosemont à Montréal, a confirmé le parti dimanche matin.

Diplômé du Conservatoire de musique de Montréal, celui qui s’est fait connaître en jouant le rôle de Raymond Beaulieu dans le film C.R.A.Z.Y. compte favoriser le contact des jeunes avec les artistes, les artisans et les porteurs de tradition ainsi qu'encourager les sorties culturelles et la prestation d’activités artistiques à l’école.

«Si je brigue aujourd’hui la circonscription de Rosemont pour le Parti Québécois, c’est que je crois fermement que ce parti est – par ses nombreuses réalisations dans le passé et par la sincérité exempte d’opportunisme des gens qui le représentent – de loin le meilleur véhicule pour défendre le projet et le rêve que je chéris depuis que je suis en âge de m’intéresser à la politique: la souveraineté du Québec», a-t-il déclaré par voie de communiqué dimanche.

Il se présentera contre le député solidaire Vincent Marissal, qui avait remporté la circonscription de Rosemont par un peu plus de 2000 voix lors du scrutin de 2018.

«Notre cause de l’indépendance attire des gens de très grande qualité et on doit en être fiers, ce sont des gens qui choisissent l’espoir plutôt que la résignation et le déclin. Nous sommes fiers de proposer des mesures phares pour mettre en valeur notre culture et nos arts sous toutes leurs formes. Celle de Pierre-Luc nous permet de porter la voix des artistes qui font vivre l’âme de notre peuple. Il est très bien placé pour démontrer la nécessité de mieux soutenir l’industrie culturelle», a souligné Paul St-Pierre Plamondon, le chef du PQ.