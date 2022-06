Le livre rouge de Dominique Anglade

Le pari n’est pas sans risques.

En dévoilant sa plateforme électorale deux mois avant le début de la campagne, la cheffe du PLQ se prive volontairement d’une arme stratégique importante : l’effet de surprise.

C’est lui qui permet d’imposer le thème d’une journée de campagne, lui qui force les autres à réagir, à s’ajuster. C’est lui finalement qui permet de frapper cet insaisissable imaginaire des électeurs afin de les amener à jeter un regard différent sur une formation politique.

Ces atouts, Dominique Anglade y renonce. Elle n’a pas le choix.

Tourner la page

La cheffe de l’Opposition officielle a évoqué une victoire le 3 octobre prochain ; son objectif est bien plus modeste. Il lui faut sinon sauver les meubles, au moins jeter les bases solides d’une reconstruction de son parti.

À 15 % d’appuis, ses troupes ont trois mois pour renaître des cendres d’une session parlementaire désastreuse.

C’est peu de temps pour faire oublier le louvoiement sur les cours de français au Cégep, peu de temps aussi pour convaincre que le PLQ se préoccupe de la hausse fulgurante du coût de la vie.

Sa promesse de baisse d’impôts pour la classe moyenne, financée par une hausse chez les mieux nantis, rappelle la stratégie de Justin Trudeau en 2015.

Il faut y ajouter le congé de TVQ pour les tarifs d’Hydro-Québec et sur les produits de première nécessité. Il faut compter le congé de taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs, la bonification du RAP.

Des promesses simples qui auront un impact direct sur le portefeuille des Québécois.

Mais seront-ils prêts à écouter ? Seront-ils réceptifs à la promesse de faire de l’accès à un service de garde un droit au même titre que l’accès à l’éducation ?

Quel nationalisme ?

Surtout, le PLQ ne semble pas avoir trouvé comment surmonter l’appropriation du mot nationalisme par François Legault.

« La CAQ réduit la nation à un “nous” qui exclut, qui fait de la diversité une faiblesse et non une force », martèle Dominique Anglade.

Le problème, c’est que les francophones en raffolent, du moins 53 % d’entre eux. Ajoutez les 25 % de souverainistes et gauchistes rangés derrière Québec solidaire et le PQ, on se demande qui elle espère convaincre avec ce plaidoyer.

Elle a amplement raison de dire que ni elle, ni Saul Polo, ni Carlos Leitao, ni tant d’autres immigrants magnifiquement intégrés ne sont des anecdotes, mais « une force en mouvement pour construire le Québec d’aujourd’hui et de demain ».

Le problème, c’est que pour convaincre les francophones rassurés par ce qu’elle décrit comme le « discours divisif » de la CAQ, elle doit offrir une vision qui lui est propre du nationalisme libéral. Une vision qui ne reproche pas aux Québécois de s’être laissé hypnotiser par « l’écran de fumée de la CAQ ».

On le sait, Dominique Anglade a déjà tenté ce virage. Elle a dû y renoncer. Le problème demeure entier.