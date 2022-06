«Le meilleur capitaine de ma vie» - Vasilevskiy

TAMPA | Nikita Kucherov, auteur d’une passe sur le but gagnant, et Andreï Vasilevskiy partageaient un podium lors de la deuxième vague de joueurs dans une salle de presse du Amalie Arena.

• À lire aussi: Une troisième danse

Kucherov avait un capuchon sur la tête et il avait hâte à la fin de cet exercice médiatique pour retourner vois ses coéquipiers. Vasilevskiy avait un plus grand sourire, mais il n’y avait pas vraiment plus de mots qui sortaient de sa bouche.

Le gardien du Lightning a toutefois offert le compliment de la soirée à Steven Stamkos, le héros de ce sixième match avec deux buts dans un gain de 2 à 1 contre les Rangers.

« Il est le meilleur capitaine de ma vie, a dit Vasilevkiy. Il est incroyable. »

« Nous croyons en nous, a renchéri Stamkos. Pour gagner, tu as besoin de faire confiance à tous tes coéquipiers. Ce n’est pas juste de marquer des buts. Tu dois bien défendre ton territoire, tu dois bloquer des tirs, tu dois te sacrifier et tu ne peux pas te plaindre de ton rôle. »

« Ce n’est pas une question d’un individu, a poursuivi le numéro 91. Je serais aussi heureux même si je n’avais pas marqué dans ce match puisque nous l’avons emporté. Nous avons chacun nos responsabilités, nous connaissons nos rôles dans ce vestiaire. »

L’image d’une franchise

Stamkos a parlé comme un bon capitaine. Il a placé le logo devant le chandail bien avant le nom derrière. Mais c’est à l’image de l’homme et du joueur.

« Stamkos est passé du marqueur de 60 buts à un meneur incroyable, a mentionné Jon Cooper. Il a une grande pression sur ses épaules. Il doit marquer, leader et être l’image de cette franchise. Tu veux voir la lumière briller sur lui. Il a marqué le premier but, il a répliqué 20 secondes après leur but. Je suis heureux pour Stammer. Il repoussera les accolades. Mais je suis heureux pour lui et l’héritage qu’il laissera comme capitaine de cette équipe. »

Au sommet

Stamkos a rendu l’ascenseur à Vasilevskiy dans la catégorie des compliments.

« Vasi est le meilleur au monde, a-t-il affirmé. Il est magique dans les grands moments. Comme athlète, tu rêves de ça. Tu veux être à ton sommet dans les grands matchs. À nos deux derniers matchs, nous avons eu besoin de marquer deux buts pour gagner. Vasi ne dit pas un mot, mais il joue toujours bien. Ses statistiques parlent aussi d’elles-mêmes. »

Depuis le début des séries, le numéro 88 a maintenant un dossier de douze victoires et cinq revers avec une moyenne de 2,27 et un taux d’efficacité de ,928.

Toujours très élégant dans ses propos, Cooper a également regardé en direction de l’autre gardien dans cette série, Igor Shesterkin.

« Soyons honnêtes. Quand tu as un gardien étoile, tu peux cacher des défauts. Je peux lever ma main avec Vasilevskiy. Il le fait pour nous. C’était la première fois que je pouvais voir Igor assez longtemps. Il est calme, il me fait penser à notre gars. Il donne une grande confiance aux Rangers. Il reste jeune, mais il peut faire la différence. Les Rangers ont un bon noyau. Ils ont la bonne recette. Et un des meilleurs entraîneurs de la LNH en Gerard (Gallant). »