Les Stars ravis de Mavrik Bourque

Quand Mavrik Bourque a été nommé joueur par excellence des séries éliminatoires dans la LHJMQ, toute l’organisation des Stars de Dallas a eu un sourire en coin.

L’organisation du Texas a repêché Bourque en première ronde, 30e au total, en 2020.

Elle l’a vu et aidé à se développer depuis deux ans jusqu’à ce qu’il mène les Cataractes vers un premier titre de la coupe du Président en 53 ans d’histoire, samedi.

Malgré la saison difficile qu’il a connue sur le plan des blessures, les Stars ne pourraient être plus satisfaits de son développement.

Peu connu

« Quand on l’a repêché, on était en plein milieu de la COVID, a rappelé le directeur du personnel des joueurs des Stars, Rich Peverley lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal. Ils jouaient dans des bulles et c’était difficile d’avoir des contacts avec les joueurs. Quand nous l’avons repêché, je ne le connaissais pas beaucoup. Je savais qu’il était un excellent fabricant de jeu, mais sans plus. »

Peverley a tout de suite été frappé par la capacité de Bourque à assimiler les informations.

« C’est un gars qui a une écoute incroyable. Tu lui donnes un conseil et il l’applique immédiatement. »

BONNE IMPRESSION

À la fin de la saison 2020-2021, sa première comme propriété des Stars, l’équipe l’a rappelé pour terminer la saison dans la Ligue américaine de hockey avec les Stars du Texas. En six matchs, il a terminé avec cinq points.

« Quand il est arrivé au Texas, les deux premiers matchs ont été plus difficiles pour lui. Il a eu besoin d’une période d’ajustement. Par contre, par la suite, il a explosé et lors des deux derniers matchs il a été le meilleur joueur de l’équipe, de loin. C’était quand même impressionnant pour un jeune de 18 ans. »

Lors du camp suivant, il a de nouveau impressionné l’organisation.

« Encore une fois, ça lui avait pris quelques périodes avant de se mettre en marche. Mais c’est un joueur tellement intelligent qu’il s’est ajusté rapidement. À un certain moment, on a même cru qu’il se taillerait une place avec le grand club. »

Le natif de Plessisville a finalement été retourné au niveau junior où il n’a disputé que 31 matchs en saison régulière en raison de plusieurs blessures.

« Il n’avait jamais vraiment été blessé dans sa carrière alors ç’a été dur pour lui. C’est un joueur compétitif qui veut être sur la glace. Il a fait un bon travail pour passer à travers et revenir en santé. Quand il est revenu, il a été dominant », ajoute Peverley.

D’ailleurs, lors du dernier « Combine » de la LNH, les Stars ont demandé à certains espoirs de la LHJMQ qui était le joueur le plus difficile à affronter, selon eux, dans la ligue. « Ils ont tous répondu Mavrik Bourque. On n’a pas été surpris du tout de leur réponse. »

PRÊT POUR LA LNH ?

Il ne reste que quelques matchs à la carrière junior de Bourque : ceux de la Coupe Memorial, qui se met en branle le 20 juin à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. L’an prochain, il fera le saut chez les professionnels.

Est-ce que ce sera directement dans la LNH ?

« C’est assurément l’un de nos meilleurs espoirs. Il n’est pas loin de la LNH, mais il n’y a rien de garanti. Tous les joueurs doivent mériter leur place. Nous comptons aussi sur les joueurs par excellence de l’Ontario [Wyatt Johnston] et de l’Ouest [Logan Stankoven]. Ce sont trois joueurs qui cognent à la porte. Cela étant dit, nous ne sommes pas pressés. Si certains jeunes nous démontrent qu’ils sont prêts, tant mieux. Sinon, on sera patient. »