Montréal doit apprendre de Toronto

Une mère de famille qui a perdu son fils lorsqu’il s’est fait abattre devant chez elle il y a cinq ans, et qui se bat pour une meilleure prévention, prévient les Québécois qu’il ne faut pas suivre l’exemple de la gestion de crise de Toronto.

• À lire aussi: Un pasteur tanné de faire des funérailles

• À lire aussi: Plus de 1000 morts ou blessés par balles depuis quatre ans

• À lire aussi: Un hôpital modifie son approche pour les victimes

« Mon fils n’était pas parfait, mais il ne méritait pas ça. Sa vie comptait, la vie de toutes les victimes compte, et ils ne font rien. Il manque la volonté politique de s’attaquer à la source du problème », laisse tomber Shauna Brown.

Son fils, Demal Graham, fait partie des centaines de morts ces dernières années dans la capitale ontarienne.

« Si le Québec suit la même voie, la situation ne pourra qu’empirer », insiste-t-elle alors qu’elle reçoit Le Journal dans son salon. On peut y voir près de la porte d’entrée un mémorial « pour ne pas oublier » Demal, un passionné de musique et papa d’une petite fille.

Le jeune homme de 25 ans a été fauché en juillet 2017. Il s’est fait cribler de balles alors qu’il était devant la résidence familiale, dans le secteur de Scarborough, l’un des plus violents de Toronto.

Le tueur court toujours aujourd’hui. Mais la police a indiqué à Mme Brown qu’on ne croit pas que son fils était visé par l’attaque.

Quelques mois après le drame, sa mère a néanmoins décidé de déménager plus au nord, à Markham, incapable de supporter la vue de l’endroit où son fils a poussé son dernier souffle, devant ses yeux.

Marquée par la violence

« Même si ici c’est beaucoup plus tranquille, on reste marqué pour toujours d’avoir été dans un environnement où on craint en permanence d’être la cible de tirs. Si par exemple, un véhicule tourne le coin trop lentement, j’ai peur que ce soit quelqu’un qui fasse un drive-by. J’ai peur quand j’entends un bruit de feu d’artifice », illustre Shauna Brown.

C’est qu’à Toronto, dans les quartiers les plus chauds, la menace d’une fusillade est quasi omniprésente, dit-elle.

Quelques heures avant de se faire enlever la vie, Demal Graham devait d’ailleurs se trouver chez une amie qui faisait un barbecue pour sa fête.

Deux personnes y ont été tuées et une autre grièvement blessée.

« On était sous le choc, on avait discuté de tout ça. J’étais loin de me douter que quelques heures après, il se ferait lui-même assassiner », se remémore Mme Brown.

« Il faut que ça cesse »

Depuis le départ prématuré de son fils, celle qui est aussi mère de deux filles a décidé d’entamer un combat pour que soient mises en place des mesures qui auront pour effet de réduire la violence par armes à feu.

« Chaque fois que je regarde les nouvelles et que je vois un autre mort par balle ça me ramène en arrière, en 2017. [...] Je ne souhaite même pas à la famille de celui qui a tué mon fils de passer au travers de ce que j’ai vécu. Il faut que ça cesse », martèle Shauna Brown.

Elle déplore que la population demeure passive devant autant de violence. Résultat : ces événements ne font qu’augmenter. Elle estime que le Québec subira le même sort si les gens ne se mobilisent pas massivement.

Approche de prévention

« Il ne faut pas attendre d’être frappé par le malheur pour se mettre à agir. Ça peut arriver n’importe où, n’importe quand, à n’importe qui », souligne la mère de famille.

Elle déplore que les autorités soient toujours en mode réaction et non dans une approche préventive. On doit selon elle s’attaquer aux problèmes de pauvreté et d’accessibilité aux logements, mais aussi à la création de programmes sociaux pour les ados de quartiers défavorisés.

« Il faut donner à ces jeunes des raisons de ne pas aller se trouver une arme. C’est la solution facile pour eux. Ils se sentent délaissés par la société. Allons les chercher avant qu’ils se tournent vers la violence », implore la militante.

«Montréal n’est vraiment pas loin de Toronto. Il y a un effet boule de neige qui est très possible. [...] Ça ne s’améliore pas, je suis inquiète pour le futur de nos villes. »

«C’était trop difficile, rester dans notre ancienne maison. Je sortais, et je le revoyais ensanglanté au sol. Il est mort en juillet et nous sommes partis de Toronto en novembre. »

« Il faut que les autorités travaillent sur des solutions concrètes pour que les jeunes ne ressentent pas le besoin d’aller se chercher une arme. Elles sont tellement faciles d’accès. »

–Shauna Brown, mère de Demal, assassiné en 2017