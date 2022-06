Québec investit 50 M$ pour lutter contre la maltraitance des aînés

Le gouvernement du Québec a annoncé dimanche un plan de 50 millions $ sur cinq ans pour lutter contre la maltraitance des aînés.

Ce nouveau plan d’action 2022-2027 pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées «s’inscrit en continuité, en complémentarité et en cohérence avec les mesures réalisées par les précédents plans», a déclaré la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lors d’une conférence de presse à Montréal dimanche.

«[Les deux derniers plans] ont démontré à la fois des résultats positifs et la nécessité de poursuivre l’action gouvernementale», a-t-elle ajouté.

Ainsi, le plan d’action comporte 56 mesures visant à sensibiliser la population, mais aussi à soutenir et à développer des pratiques qui favorisent la bientraitance, à former différents acteurs à ce phénomène, à améliorer la gestion des situations de maltraitance, et à développer ainsi qu'à diffuser des connaissances sur le sujet.

Il prévoit également la mise en place d’un «soutien de proximité à l'intention du personnel des CHSLD» pour que ces derniers puissent repérer et rapporter des situations de maltraitance de personnes hébergées.

De nouvelles mesures permettront aussi la mise en place d’un mécanisme de coordination pour «favoriser l'uniformisation des pratiques du Directeur des poursuites criminelles et pénales» en matière de maltraitance des personnes aînées.

«Avec ce nouveau plan d'action, nous nous donnons les moyens d'atteindre un double objectif: aider chaque Québécois à identifier et [à] dénoncer toutes les formes de maltraitance envers une personne aînée et, surtout, améliorer nos méthodes d'intervention pour faire cesser le plus rapidement possible les situations de maltraitance. C'est une responsabilité collective ainsi qu'un devoir de solidarité», a précisé Mme Blais en soulignant que ce plan est sans doute «l’une de [ses] dernières annonces à titre de ministre».

Rappelons qu’en avril dernier, la ministre responsable des Aînés avait annoncé qu’elle ne solliciterait pas un nouveau mandat aux prochaines élections.