Un hôpital modifie son approche pour les victimes

Un hôpital de Toronto a mis sur pied un programme unique au Canada pour mieux traiter les jeunes blessés par armes à feu pour les sensibiliser à ne pas revenir en ambulance... ou se retrouver à la morgue.

«Nous avons une responsabilité d’agir et de changer nos façons de faire. On n’aura pas réussi à être là pour la première blessure, mais on peut intervenir pour prévenir des blessures futures dans la vie de nos patients», explique le Dr Corey Freedman, gestionnaire du centre de traumatologie de l’hôpital Sunnybrook.

Le programme BRAVE a vu le jour en 2020, en réponse à la hausse constante de blessés par balles qui devaient obtenir des soins au fil des ans. En moyenne, ils peuvent recevoir de 3 à 7 patients de ce genre par semaine.

«Avant, nous faisions l’opération, la personne se remettait de ses blessures et on lui donnait son congé. [...] Mais on a vu des cas où le patient finissait par revenir, encore blessé», explique le Dr Freedman.

Vaincre la méfiance

Désormais, le travailleur social Michael Lewis entre en jeu. Une fois que la personne est stabilisée, ce dernier tente de créer un lien avec elle ou ses proches. Et ce n’est parfois pas évident.

«Plusieurs ont une méfiance envers le système, ils sont donc difficiles d’approche, précise Corey Freedman. Et d’autres, qui seront passés proche de mourir, vont être plus enclins à réfléchir.»

«Établir la confiance est très important et montrer que leurs besoins seront toujours prioritaires par rapport à tout le reste», ajoute Michael Lewis.

Une fois que le patient aura accepté de faire partie du programme, le travailleur social va tenter de comprendre les facteurs de risque qui l’ont amené à être atteint par balles. Il va donc faire plusieurs suivis durant une période de 6 à 12 mois.

Mais il va surtout tout faire pour régler ces situations, que ce soit en les encourageant à changer de vie en retournant à l’école, en se trouvant un emploi, en quittant de mauvaises influences ou en arrêtant de consommer diverses substances.

«Ça prend plus de suivis, de soutien et de services qui peuvent être mis en œuvre. Ça permettrait également à ces clients de réaliser qu’ils sont importants, plutôt que de les soigner et de les renvoyer chez eux pour qu’ils s’aident eux-mêmes, seuls», estime Michael Lewis.

Un programme qui s’adapte

Environ 50 patients prennent part annuellement au programme BRAVE à Sunnybrook. Le service pourrait être élargi à d’autres hôpitaux de Toronto.

«C’est un programme qui pourrait très bien être transféré pour s’intégrer ailleurs. [...] Un médecin de Montréal qui serait intéressé par ce que l’on fait peut toujours nous contacter, ça nous ferait plaisir de partager notre expérience», affirme Corey Freedman.

«Et ce n’est pas obligé d’être exactement la même chose, le programme peut s’adapter selon les réalités socioéconomiques de chaque ville», ajoute-t-il.

Des jeunes animés par la vengeance et le bien paraître

Des membres de gangs de rue qui ont la gâchette trop facile tant à Montréal qu’à Toronto banalisent la violence et sont animés par la vengeance et le goût de faire bonne impression sur les réseaux sociaux.

Marcell Wilson

Ancien gangster de rue à Toronto

«Je ne veux pas dire que c’était correct, mais dans mon temps, il y avait au moins un certain code d’honneur entre criminels et on ne s’en prenait pas à des innocents. Aujourd’hui, ils n’ont aucun code moral», déplore Marcell Wilson, un gangster repenti qui a déjà été à la tête d’une importante organisation criminelle.

Il est aujourd’hui derrière l’organisme One By One Movement, qui tente de prévenir la violence dans les gangs de rue. Il utilise son expérience pour tenter de changer les choses.

«Avant, les conflits ne se réglaient pas avec des armes à feu, on réglait nos comptes sans mettre le public en danger. La seule règle, c’était de ne jamais nuire au but de faire de l’argent», révèle M. Wilson.

Il recueille maintenant des données pour mieux comprendre ce qui pousse des jeunes vers la criminalité. Lui et ses collaborateurs ont identifié 36 facteurs de risque, dont, au premier chef, la pauvreté.

Deux yeux pour un œil

Les réseaux sociaux prennent aussi beaucoup de place et influencent les jeunes, qui vont aller s’y narguer et faire des démonstrations de force.

«Une des raisons de l’augmentation de la violence, c’est qu’ils vont privilégier la vengeance, mais faire pire. Ce n’est plus œil pour œil... c’est deux yeux pour un œil», illustre Louis March, qui dirige l’organisme Zero Gun Violence Movement.

«C’est un cercle vicieux sans fin, dit-il. Et on voit des ados de plus en plus jeunes prendre les armes.»

Le phénomène est aussi remarqué à Montréal, avec la pratique du scoring.

«Quand, par exemple, une personne d’un groupe est visée, on va aller répliquer tout de suite [chez le gang rival]. On va aller faire des points», a indiqué la sergente-détective Caroline Raza dans un procès en septembre 2021.

«À l’automne 2020, un monsieur a été blessé dans ce contexte. Il a des dommages permanents aux jambes, il ne marchera plus jamais», a souligné la policière.