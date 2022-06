Un rassemblement du Parti conservateur du Québec en Beauce

Les membres du Parti conservateur du Québec (PCQ) se sont réunis dimanche en Beauce.

Animé par Anne Casabonne, le rassemblement a commencé vers 14h30.

Plusieurs personnes ont pris la parole, dont le chef du parti, Éric Duhaime, et le maire de Saint-Lambert de-Lauzon et candidat du PCQ, Olivier Dumais.

«Le Parti conservateur est une famille qui grandit de jour en jour [...] On est parti de rien il y a un an et, aujourd’hui, regardez où on en est. [...] On est parti de 500 membres et, maintenant, on est rendu à 59 000», a dit M. Duhaime durant son discours.