Découvrir le monde à vélo, ça se prépare

Découvrir une région du monde au guidon de son vélo, parcourir ses paysages, épouser son relief, s’imprégner de ses parfums, côtoyer ses habitants... voilà un voyage qui fait rêver et qui mérite réflexion.

• À lire aussi: Grand défi Pierre Lavoie: des rencontres et des émotions

• À lire aussi: Grand défi Pierre Lavoie: du Saguenay à Montréal, en passant par Sorel-Tracy

Selon Pascale Charron, coordonnatrice des guides chez Vélo Québec Voyages, pédaler en vacances à l’étranger permet de percevoir les parfums qui caractérisent la région, comme ceux qui proviennent de la mer, de la forêt, des champs et des villages.

De plus, «on est capable d’observer le paysage plus longtemps, car le vélo offre une bonne vitesse de défilement», affirme celle qui a plusieurs voyages à vélo à son actif.

Sur leur monture, les cyclistes empruntent parfois des chemins peu fréquentés, ce qui les rapproche des gens qui les saluent souvent lorsqu’ils traversent un village.

Quelle est ma destination ?

Dans l’organisation d’une telle aventure, le choix de l’endroit à visiter ne se fait pas au hasard.

«Au-delà de la destination qui nous intéresse, il faut se demander si le relief de celle-ci correspond à nos capacités physiques», affirme Mme Charron.

Vu l’engouement pour les vélos à assistance électriques (VAE), elle constate que plusieurs cyclistes oublient qu’un minimum d’effort est requis et qu’ils choisissent parfois des destinations au-delà de leurs capacités.

Par exemple, les débutants ne devraient pas se rendre dans les Alpes, même en VAE, car «ce n’est pas une mobylette», dit-elle.

Avant le départ, Mme Charron suggère «d’avoir déjà fait des sorties équivalentes aux plus longues journées prévues pendant le voyage. Il faut partir en bonne forme physique, avec un vélo en bonne condition et de bonne qualité», dit-elle.

Et surtout, avec une trousse de réparation en cas de pépin et de l’espace sur son vélo prévu pour s’hydrater.

Partir en voyage organisé

Pour un premier périple à l’étranger, choisir un voyage organisé plutôt que de partir en complète autonomie présente bien des atouts.

Par exemple, être accueilli à l’aéroport par un guide qui accompagne les cyclistes, qui est présent en cas de problème sur la route, qui s’assure que les bagages sont transportés d’un hôtel à l’autre, etc.

Découvrir un itinéraire ayant fait ses preuves, loger dans des hôtels ayant été réservés pour nous et proposant des endroits sécurisés où ranger son vélo, recevoir les conseils des partenaires locaux avant de visiter la région, tout ça fait partie également des avantages d’un voyage organisé.

Apporter son vélo ou louer ?

«On voit de plus en plus de cyclistes qui ont envie de louer sur place, constate Mme Charron. Voyager avec un vélo coûte cher, puis la mise en boîte et le transport en avion viennent avec une part de risque.»

D’ailleurs, un petit coup de fil à sa compagnie d’assurance de biens avant de partir est tout indiqué.

En parallèle, il y a de plus en plus de services de location proposant des vélos de bonne qualité. Toutefois, adopter une position différente sur un vélo loué et s’asseoir sur une nouvelle selle peuvent engendrer des inconforts et une perte de puissance.

La décision de louer ou non sera donc influencée par le type de voyage prévu (de plaisance ou de performance), sa durée et le kilométrage parcouru en vélo. Il pourrait être nécessaire de mettre son vélo en consigne à l’aéroport, par exemple.