Voyages médicaux dangereux: voyager pour être opéré plus vite

De nombreux patients québécois découragés de l’attente dans le réseau public et de la facture salée au privé se font opérer pour une fraction du prix dans un autre pays, à leurs risques et périls, et souvent sans suivi postopératoire.

Chirurgie bariatrique, correction de la vue, opération orthopédique, soins esthétiques : des Québécois sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour être soignés rapidement, et à moindre coût.

«On a un super bon système au Québec, mais on n’y a pas accès. [...] Je n’avais pas la patience d’attendre cinq ans», raconte Marie-Eve Lejour, qui a subi une chirurgie bariatrique au Mexique, l’an dernier.

Si beaucoup de Québécois reviennent avec une expérience positive, les risques de complications (infections, saignements, etc.) sont réels et les histoires d’horreur sont nombreuses. Des médecins mettent en garde les patients contre ces offres alléchantes, mais risquées (voir texte ci-contre).

Délai décourageant

Depuis le 28 mars dernier, une Québécoise de 38 ans qui a été opérée pour une chirurgie bariatrique en Turquie se trouve dans le coma.

Après deux ans de pandémie, le délai pour une chirurgie bariatrique ou orthopédique dans le réseau public s’est étiré et peut prendre des années, ce qui en décourage plusieurs.

Des patients font leurs démarches directement auprès de cliniques à l’étranger, mais des agences de voyages du Québec organisent aussi du tourisme médical dans des pays où les coûts sont inférieurs à ceux du Canada (Turquie, Cuba, Tunisie).

Le voyage est même parfois agrémenté par des jours de tourisme préopératoire, et les clients reprennent l’avion après la chirurgie. Plusieurs patients n’achètent pas d’assurance-voyage spécifique pour les soins médicaux, a constaté Le Journal, un choix risqué qui peut coûter cher.

L’agence québécoise Nomades Médical envoie 40 Québécois par mois en Turquie dans un hôpital privé pour toutes sortes d’opérations (50 % sont des chirurgies bariatriques). Dans la grande majorité des cas, on assure que tout s’est bien déroulé.

«C’est du clé en main de A à Z», dit Philippe Gervais, qui vit en Turquie et accompagne les patients durant le séjour. On a eu quelques cas d’infections, et on a gardé les patients plus longtemps à nos frais.»

«On choisit nos patients, on ne dit pas oui à n’importe qui», dit-il, assurant travailler avec des médecins experts de leur domaine.

Le tiers du prix

Évidemment, le prix est un facteur qui convainc d’aller à l’étranger. Une chirurgie bariatrique en Turquie coûte moins de 9000 $ (incluant le voyage), et plus de 20 000 $ ici.

Appelé à réagir, le président de l’Association des agents de voyages du Québec, Moscou Côté, répond que «la partie médicale n’a pas rapport avec le permis d’agents de voyages». Or, les agences vendent des chirurgies avec un tel permis.

Il ignore combien de membres ont recours à cette pratique parallèle, et refuse de la commenter.

– Avec Hugo Duchaine

EXEMPLES DE CHIRURGIES OFFERTES À L’ÉTRANGER PAR DES AGENCES DE VOYAGES DU QUÉBEC

Chirurgie bariatrique

Arthroplastie (genou, hanche)

Abdominoplastie

Augmentation mammaire

Traitement de canal

Prothèses dentaires

Greffe capillaire

Hystérectomie

Injections de produits de comblement (Botox)

Source : sites internet d’agences de voyages

Des chirurgies risquées sans aucun suivi

Les complications postopératoires sont fréquentes après une chirurgie à l’étranger et les patients doivent ensuite être soignés dans le réseau public du Québec, déplorent des médecins.

«Il faut que les gens réalisent qu’ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Qui va assumer les complications s’il y en a? Ils auront besoin du réseau qu’ils ont voulu “bypasser”», souligne le Dr Jean-François Joncas, président de l’Association des orthopédistes du Québec.

«On ne peut pas avoir l’équivalent à rabais ailleurs», soutient-il.

Selon une chirurgienne spécialisée en chirurgie bariatrique, le désespoir des patients leur fait prendre de mauvaises décisions.

«Les gens sont malheureux, ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Tout ce qu’ils voient, c’est la chirurgie, et quelqu’un leur a fait miroiter que peu importe les critères, il leur offrait la chirurgie», explique la Dre Annie Lafortune, de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Cette dernière souligne l’importance du suivi postopératoire, ce qui n’est pas offert avec le tourisme médical.

L’avion dangereux

Du côté de l’Association des microbiologistes infectiologues du Québec, on voit plusieurs histoires d’horreur d’infections ou de saignements à la suite de chirurgies à l’étranger.

La stérilisation est aussi souvent déficiente.

«C’est un risque énorme que les gens courent, indique son président, le Dr Karl Weiss. Quand il faut enlever des implants, ça crée beaucoup de problèmes. On ne sait pas trop comment ça a été fait.»

Par ailleurs, ces spécialistes soulignent que prendre l’avion quelques jours après une chirurgie est dangereux, surtout pour les phlébites.

«C’est téméraire et insouciant de la part du chirurgien, s’insurge la Dre Lafortune, soulignant que les complications surviennent en général 7 à 10 jours après. Ici, on dit aux gens de ne pas partir en voyage à l’intérieur de trois mois.»

Les médecins soulignent aussi que la qualité du niveau médical canadien n’est pas égalée dans les pays qui offrent du tourisme médical.

«Les gens ne réalisent pas la qualité qu’on a ici. Le problème, c’est l’attente. Mais, une fois qu’on est pris en charge, c’est top notch», dit le Dr Joncas.