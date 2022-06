330 arbres abattus pour le passage du tramway à l’Université Laval

Pour permettre le passage du tramway à l’Université Laval, la Ville de Québec devra abattre 330 des 731 arbres qui se trouvent sur son sillage. Aussi, une portion de 5,8% de la superficie du boisé Lacerte va disparaître.

Il s’agit-là d’un des points saillants de la présentation faite lundi par le bureau de projet du tramway pour décrire «le territoire névralgique pour le transport en commun» que sera l’Université Laval (UL).

La municipalité relativise ce chiffre de 330 en mentionnant qu’il comprend 134 frênes (condamnés à mourir à cause de l’agrile) ainsi que 37 arbres ou arbustes «remplaçables». On rappelle l’engagement de replanter 20 arbres pour chaque arbre abattu. Plus de 1200 arbres seront plantés sur le campus pour compenser ceux disparus.

Même s’il faudra sacrifier 0,2 hectare de la superficie du boisé Lacerte, la municipalité assure avoir opté pour le scénario d’insertion le plus optimal.

«Le prix à payer»

Interrogé là-dessus, le maire de Québec, Bruno Marchand, a soutenu lundi que «c’est malheureusement le prix à payer pour avoir un tramway qui passe dans le cœur de l’UL et qui est un pôle d’échanges qui se connecte pour l’ensemble des besoins de mobilité. Philosophiquement, on n’aurait pas pu faire d’autre choix. Ne pas passer par l’Université, ça aurait été scandaleux, ça aurait été tragique.»

Le pôle d’échanges de l’UL sera le plus achalandé sur le parcours du tramway. Il sera situé à l’intersection de l’avenue de la Médecine et de la rue de de l’Université. Les bus en direction du nord de la ville partiront de ce pôle-là et non plus en face du pavillon Desjardins.

Moins de circulation automobile

Un des principes directeurs de l’entente de lundi est celui de «réduire la circulation automobile sur le campus et à proximité». Cela passe par la multiplication des sens uniques sur le campus, a-t-on expliqué.

Encore là, le maire Marchand, la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, et même le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve, ont défendu ce choix en expliquant qu’il est normal de limiter la place de la voiture à l’UL. «Quand l’Université a décidé de fermer aux voitures la rue à l’est du (pavillon) De Koninck, il n’y a pas eu de catastrophe, il n’y a pas eu de chaos», a rappelé M. Marchand.

En parallèle, quelque 150 cases de stationnement (sur les 8900 actuelles) seront abolies sur le campus à cause du passage du tramway.

La Ville de Québec versera 10 M$ à l’UL à titre de compensation pour l’empiétement sur le campus. L’UL se donne l’option de profiter des futurs travaux pour construire un tunnel piétonnier de 400 mètres entre les pavillons Desjardins et Lacerte. Son budget – 7 à 8 M$ - ne ferait toutefois pas partie de l’enveloppe du tramway.

Réactions

Québec 21 a dit accueillir l’annonce de lundi «avec scepticisme». Selon son chef, Eric Ralph Mercier, «il est ironique que la Ville de Québec choisisse d’abattre des centaines d’arbres sur le territoire de l’Université Laval alors que l’Université a justement reçu un mandat de la Ville, en novembre 2020, pour préserver les arbres le long du tracé du tramway».

Le Conseil régional de l’environnement s’est réjoui de l’entente en affirmant que le scénario d’insertion choisi est celui qui a «le moindre impact pour le campus, ses utilisateurs et ses infrastructures souterraines».