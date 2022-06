Andrei Vasilevskiy: un grand fait d’armes à sa portée

S’il poursuit son excellence en finale de la Coupe Stanley, le gardien du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy pourrait devenir le quatrième hockeyeur de l’histoire à remporter le trophée Conn-Smythe deux années consécutives.

Le Russe affiche de belles statistiques depuis le début des éliminatoires et constitue l’une des principales raisons pour lesquelles sa formation aspire à décrocher un troisième championnat d’affilée. Avec 12 gains en 17 décisions, une moyenne de buts alloués de 2,27 et un taux d’efficacité de ,928, il est dans la course pour le prix du joueur le plus utile à son équipe en séries, même si ses chiffres ne sont pas aussi éclatants que ceux du printemps 2021. À cette époque, il avait conservé une moyenne inférieure à 2,00, le tout accompagné d’un taux de ,937 et de cinq blanchissages.

Si Vasilevskiy empoche la récompense, il rejoindra Sidney Crosby (2016 et 2017), Mario Lemieux (1991 et 1992) et Bernard Parent (1974 et 1975) au sein du groupe des joueurs ayant obtenu le Conn-Smythe deux fois de suite. Parent est l’unique gardien du trio et le seul non-membre des Penguins de Pittsburgh, ayant accompli l’exploit chez les Flyers de Philadelphie.

Le porte-couleurs de Tampa Bay avait pour sa part eu le dernier mot l’an passé après la victoire aux dépens du Canadien de Montréal, mais en 2020, quand les siens avaient défait les Stars de Dallas, c’est le défenseur Victor Hedman qui s’était retrouvé avec le titre de «MVP».

Le Lightning visitera l’Avalanche du Colorado pour amorcer le quatrième tour, mercredi à Denver. Le duel sera diffusé sur la chaîne TVA Sports.