Bianca Andreescu surmonte les obstacles

En dépit de la remontée de sa rivale et d’un court délai de pluie, la Canadienne Bianca Andreescu a remporté une dure bataille dans un match de premier tour au tournoi de Berlin, lundi, triomphant de la Tchèque Katerina Siniakova en trois sets de 6-4, 4-6 et 6-4.

La gagnante a eu besoin de 2 h 16 min de jeu pour vaincre la 63e raquette du circuit de la WTA.

Détentrice du 69e rang mondial, Andreescu croyait pouvoir régler le cas de Siniakova en deux manches, mais celle-ci a effacé un retard dans le set pour prolonger les hostilités. Après une interruption de l’action, l’athlète de l’unifolié a réalisé son septième et dernier bris au neuvième jeu du set final pour prendre le contrôle pour de bon.

L’Ontarienne, qui a concédé son service à six reprises, a empoché 98 points, cinq de plus que son opposante.

Au tour suivant, Andreescu affrontera une autre joueuse tchèque, soit la quatrième tête de série, Karolina Pliskova.

Victoire pour Dabrowski et Shapovalov

En double féminin du même événement, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos ont disposé de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe et de la Polonaise Alicja Rosolska en trois manches de 4-6, 7-5 et 10-5 au premier tour.

Les deuxièmes favorites de la compétition ont néanmoins éprouvé certains ennuis au service en vertu de huit doubles fautes et 14 balles de bris concédées; les perdantes ont réussi quatre bris, soit autant que Dabrowski et Olmos. Celles-ci affronteront l’Américaine Kaitlyn Christian et la Biélorusse Lidziya Marozava à l’étape suivante.

Du côté de Londres, le Canadien Denis Shapovalov a bien commencé son parcours en double masculin des Championnats Cinch. Aux côtés de l’Indien Rohan Bopanna, il l’a emporté 7-6 (6) et 6-4 contre l’Argentin Diego Schwartzman et l’Espagnol Pedro Martinez. Leurs prochains rivaux seront les Colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabal.

En simple, Shapovalov se mesurera à Tommy Paul, des États-Unis, au tour initial.