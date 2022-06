Courtiser l’excellence

On ne peut que se réjouir pour Julien BriseBois. Il courtise constamment l’excellence dans des conditions complexes en raison du plafond salarial.

Et, depuis qu’il occupe le poste de directeur général et de grand patron du secteur hockey du Lightning de Tampa Bay, les résultats confirment à quel point il a rapidement réagi dans l’adversité pour bâtir une organisation qui se veut maintenant l’exemple pour les autres formations de la ligue.

BriseBois est méthodique dans les opérations quotidiennes de l’équipe.

Comme l’est Jon Cooper derrière le banc de sa formation.

BriseBois sait composer avec le plafond salarial, et, chaque année, il parvient, à la date limite des transactions, à modifier les effectifs afin d’apporter encore plus de profondeur à son entreprise.

Comme Jon Cooper qui réussit à intégrer les nouveaux venus et à leur confier des rôles stratégiques, comme il l’a fait avec Nick Paul et Brandon Hagel.

BriseBois n’a jamais hésité à se départir de ses choix de premier tour pour obtenir des joueurs capables de donner à sa formation ce dont elle a besoin pour aller jusqu’au bout. Après tout, le Lightning, au fil des ans, a développé des joueurs choisis très loin au repêchage. Il a embauché des joueurs non réclamés leur accordant l’opportunité de s’épanouir dans la Ligue américaine avant de faire le grand saut.

Cooper a profité des décisions prises par une administration alerte, bien informée.

La garde rapprochée

Habituellement, flirter avec l’excellence, demande qu’on prenne des décisions controversées, qu’on prenne des risques, mais des risques calculés. Flirter avec l’excellence exige aussi un engagement de tout un chacun au sein de l’entreprise.

Julien BriseBois et sa garde rapprochée ont donné à l’entreprise des objectifs qui parfois semblent irréalistes, mais quand on possède cette culture du gagnant, cet engagement de pousser au maximum l’effort qu’exige l’excellence, alors les résultats confirment que le concept est respecté à la lettre.

Steven Stamkos soulignait après la victoire de son équipe, samedi, qu’il ressentait une grande fierté d’appartenir à un groupe aussi respectueux du plan soumis par l’entraîneur.

Le Lightning tirait de l’arrière contre Toronto, il a gagné.

Il accusait un retard contre les Rangers, il a gagné.

À partir du troisième match, plus personne chez les Rangers a réussi à surprendre Andrei Vasilevskiy à égalité numérique, sauf le défenseur Ryan Lindgren. Nika Zibanejad, aucun but. Chris Kreider, aucun but. Artemi Panarin n’a pas inquiété la brigade défensive du Lightning.

Et Gerard Gallant se permettait de laisser de côté Kaapo Kakko en faveur de Brayden Hunt.

Mais, peu importe les changements chez les Rangers, les joueurs du Lightning se plaisaient à entraîner l’adversaire dans des pièges tendus un peu partout sur la surface de jeu. Les Rangers n’avaient pas d’espace en territoire neutre. Ils avaient peu d’opportunités, et se faufiler jusqu’à la zone privilégiée se voulait une mission pratiquement impossible.

Également, combien de fois les joueurs du Lightning ont-ils soutiré la rondelle aux patineurs des Rangers ? Des dizaines de fois. C’était génial comme déploiement de la part des champions en titre.

Adversaire coriace en vue

Pourront-ils connaître autant de succès contre l’Avalanche ?

Ce sera l’adversaire le plus coriace de leur long parcours.

Les Leafs ne possèdent pas autant de profondeur que le Colorado. Les Panthers non plus, et les Rangers manquaient visiblement de ressources.

L’Avalanche, c’est le diamant de l’Association de l’ouest. Cette équipe n’a presque pas de failles. Un défenseur exceptionnel en Cale Makar. Une attaque explosive guidée par Nathan MacKinnon. Des employés de soutien de premier plan.

C’est une formation spectaculaire. Elle compose bien avec l’adversité, elle sait relever les défis. C’est la troisième fois en trois ans qu’on pense avoir les éléments pour atteindre l’objectif tant souhaité.

Si l’Avalanche est l’adversaire le plus redoutable à s’inviter sur le parcours du Lightning, à cet égard, Tampa Bay est l’équipe la plus inquiétante à s’interposer entre la formation de Denver et la coupe Stanley. Le parcours de l’Avalanche a été plutôt facile : Nashville, en quatre, les Blues en six et les Oilers en quatre.

Cependant, le Lightning est le champion en titre, et détrôner le grand maître exige qu’on déploie toutes ses ressources, qu’on évite le moindre relâchement.

L’Avalanche possède l’équilibre tant en attaque qu’en défense.

Cette formation présente une interrogation : devant le filet.

Le Lightning s’en remet également à une brigade défensive de haut niveau. Victor Hedman et Ryan McDonagh sont des guerriers. Et, il y a Vasilevskiy.

En attaque, la réplique sera sévère avec Nkita Kucherov et Steven Stamkos.

Et, si dans les séries, les entraîneurs peuvent faire parfois la différence, alors il ne faut pas miser contre Jon Cooper.

Une série finale de rêve pour la LNH.

Colorado ou Tampa ? Je ne le sais pas encore. Le retour de Brayden Point pourrait cependant faire une énorme différence.

Si le Lightning ne parvient pas à vaincre l’Avalanche, ce sera tout de même une autre saison remarquable pour BriseBois et son groupe. Et dire qu’il y a 10 ans, le Canadien avait le choix entre BriseBois et Marc Bergevin.

Du boulot pour Sakic

Joe Sakic a pris les grands moyens pour atteindre l’objectif ultime.

Il a bien maîtrisé le plafond salarial mais, après la série finale, il aura à composer avec une très longue liste de joueurs pouvant se prévaloir de leur statut de joueurs autonomes.

Artturi Lehkonen est un joueur qui vient modifier le modèle d’affaires de l’Avalanche.

Également, il faudra préparer le prochain contrat de Nathan MacKinnon et on peut déjà prévoir qu’après la prochaine saison, le joueur de centre entrera dans le cercle de Connor McDavid et compagnie, c’est-à-dire qu’il exigera 12 M$ par saison.

Colorado amorcera la série finale contre le Lightning avec 12 joueurs dont les contrats arriveront à échéance le 1er juillet.

Pourra-t-on garder Nazem Kadri dans l’entourage de l’équipe ? Il est permis d’en douter.

Mais si, depuis des années, Julien BriseBois défie l’improbable chaque saison, Sakic pourra toujours s’inspirer de son rival de la série finale.