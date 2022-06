Démographie: des régions revitalisées par la pandémie

De nombreux citadins voulant fuir le stress causé par la pandémie ont succombé à la grande séduction des régions pour refaire leur vie, au grand plaisir de plusieurs MRC qui faisaient face à une décroissance depuis des années.

Au cours des deux dernières années, une vingtaine de municipalités régionales de comté (MRC) qui venaient d’essuyer plusieurs années de décroissance consécutives ont vu leur population repartir à la hausse.

Cette situation serait intrinsèquement liée à la pandémie et à l’exode urbain qu’elle a engendré, d’après des intervenants questionnés par Le Journal. Et plusieurs municipalités jouent du coude pour capitaliser sur ce désir de renouer avec la nature (voir autre texte ci-bas).

«Les gens voulaient sortir des centres-villes, des milieux urbains, pour gagner de l’espace. [...] Vivre la pandémie ici, contrairement aux grandes villes, ça n’a pas été difficile», lance Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue.

«Le télétravail, qui est devenu très commun depuis deux ans, a définitivement eu un gros impact sur les gens qui sont venus s’installer dans la région», explique de son côté la directrice générale de la MRC des Etchemins, Judith Leblond.

Repartir à neuf

Alexis Beaudet est l’une de ces personnes qui ont troqué le stress et l’achalandage de la vie urbaine pour le calme et l’espace de la région.

En décembre 2020, le père monoparental, qui venait d’obtenir la garde complète de sa fille de 11 ans, a vendu son petit loft de Montréal pour s’installer à Victoriaville, au Centre-du-Québec, quelques mois plus tard et «s’enraciner sur de bonnes bases».

«Être coincé entre quatre murs en ne pouvant presque pas sortir ou voir nos proches, ça m’a fait réfléchir. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour assurer un bon milieu à ma fille. C’était elle ma priorité», explique l’homme de 37 ans.

M. Beaudet est tellement tombé en amour avec la région et son cachet qu’il tente d’inciter sa famille et ses amis à s’y installer.

«La pandémie, c’était le contexte idéal pour prendre ce pari-là. Et je pense que je l’ai remporté!», lance celui qui est devenu conseiller pédagogique au Cégep de Victoriaville.

Victimes de leur succès

Des histoires du genre, des élus de la Gaspésie en ont aussi entendu beaucoup au cours des 24 derniers mois. Si bien, que plusieurs MRC sont maintenant victimes de leur succès.

Il n’y a pas si longtemps, la région devait gérer une décroissance importante, des fermetures d’écoles, de services et d’entreprises. Mais la tendance s’est inversée, et l’attractivité de la région en pleine crise sanitaire y est pour quelque chose, assure-t-on.

«Maintenant, on manque de place dans les écoles, dans les garderies, dans les logements. Pour moi, c’est un beau problème parce que ça montre que la vitalité revient», explique le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Samuel Parisé.

Elles ont bénéficié de la pandémie

MRC Pop. 2019 Pop. 2021 Croissance Le Granit 21 405 21 886 +481 (+2,2 %) Les Etchemins 16 475 16 843 +368 (+2,2 %) Les Sources 14 301 14 602 +301 (+2,1 %) Charlevoix-Est 15 303 15 550 +247 (+1,6 %) Témiscouata 19 245 19 481 +236 (+1,2 %) Montmagny 22 558 22 776 +218 (+1 %) Abitibi 24 725 24 943 +218 (+0,9 %)

Source : Institut de la statistique du Québec

Attirer des familles avec originalité

Concours, terrains gratuits, locations gratuites de maison, subventions pour l’immobilier, gel de taxes... Des municipalités sont prêtes à tout pour attirer des familles et des entrepreneurs dans leur giron.

L’an dernier, la MRC de Montmagny faisait tirer un terrain, ainsi que la location gratuite d’une maison pour un an, afin d’inciter des familles à s’installer dans le village de Sainte-Apolline-de-Patton pour sauver l’école primaire du coin qui menaçait de fermer.

Succès

«On s’attendait à 20 ou 25 inscriptions. On en a finalement eu plus de 300. Clairement, il y a beaucoup de familles qui étaient en réflexion», affirme Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC.

Forte de cet engouement, l’organisation est de retour cette année avec un nouveau concours, accessible jusqu’au 31 octobre prochain. Cette fois, 100 000 $ seront décernés à un entrepreneur qui compte réaliser un projet dans la région.

Ce dernier bénéficiera également d’un logement gratuit pour un an à Sainte-Lucie-de-Beauregard, en plus d’un espace locatif valant entre 500 $ et 1000 $ par mois.

D’autres incitatifs

D’autres localités font aussi des pieds et des mains pour améliorer l’attractivité de leur patelin. À Val-Alain, en Chaudière-Appalaches, un programme de dons de terrain constructible d’une superficie d’environ 1400 mètres carrés a été lancé le 9 mai dernier.

Deux des trois terrains à donner sont encore disponibles, mais la municipalité offre également des terrains à 0,95 $ du pied carré, ainsi qu’une subvention de 8000 $ pour construire une maison.

Du côté de la Gaspésie, ce sont plutôt les promoteurs immobiliers qui sont visés par les incitatifs. Deux millions de dollars en subventions ont été débloqués dans les deux dernières années pour inciter la construction de logements.

«Les entrepreneurs peuvent aller chercher jusqu’à 10 000 $ par porte. D’autres montants peuvent s’ajouter, tout dépendant de l’endroit du projet», explique Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure.