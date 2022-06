Dépensez-vous votre argent sans compter ?

L’inflation, la chute boursière, la hausse des taux d’intérêt... C’est un véritable séisme qui secoue le monde et qui fait craquer la confiance des consommateurs. Et pourtant, bien des gens continuent de dépenser sans compter !

Parlez-en aux vendeurs de véhicules récréatifs, aux agents de voyages ou aux vendeurs de piscines. Ils vous diront que les consommateurs ne regardent pas à la dépense. Et ce n’est pas qu’une impression.

Selon le dernier rapport de suivi des dépenses de consommation de la RBC, les dépenses des Canadiens ont augmenté de 30 % par rapport au niveau d’avant la pandémie pour ce qui est des achats de biens et de voyages. Les consommateurs n’hésitent pas à sortir la carte de crédit et à se faire plaisir.

Paradoxe

Paradoxalement, les mêmes consommateurs sont inquiets et pessimistes par rapport à l’état de leurs finances personnelles.

Selon un récent sondage Nanos, rapporté par Bloomberg, 41 % des Canadiens estiment que leurs finances se sont détériorées au cours de la dernière année.

Même son de cloche du Conference Board. Un coup de sonde mené en mai démontre que cette confiance est au plus bas niveau depuis décembre 2020. Souvenez-vous. C’était l’époque des confinements et des flambées pandémiques, c’est tout dire ! En plus, environ 25 % des Canadiens ont une perspective négative de leurs finances sur un horizon de six mois.

C’est surtout l’inflation qui est responsable de cette chute de confiance, et l’invasion russe en Ukraine vient en rajouter une couche.

Vendu !

Un vélo électrique par-ci, une nouvelle voiture par-là, en passant par un VR ou un bateau... Mais où les consommateurs puisent-ils tout cet argent ?

Une partie de la réponse se trouve dans l’épargne excédentaire accumulée pendant les confinements. Pas de sorties, pas de dépenses. Et les ménages canadiens puisent allègrement dans des réserves de 90 milliards de dollars accumulées pendant les fermetures pandémiques. Est-ce que ceci explique cela ? Oui... et non.

De plus en plus de propriétaires se tournent vers la marge de crédit hypothécaire pour financer leurs dépenses. Selon la Banque du Canada, ce printemps, la dette contractée via ces marges de crédit a augmenté au rythme le plus rapide depuis 2013.

Ajoutez à cela la dette liée aux cartes de crédit qui est repartie à la hausse.

Selon la firme Equifax, on observe « les augmentations les plus élevées des dépenses par carte de crédit que nous ayons jamais vues ». Le nombre de comptes de crédit ouverts a bondi de 31 % sur un an. En fin de compte, après deux ans de restrictions, bien des gens ont décidé de « vivre sur le bras » des compagnies de crédit.

Boulimie de dépenses

Avec la pandémie qui s’essouffle, nous assistons à une frénésie de dépenses. Voyages, divertissement, restauration... Les consommateurs célèbrent la fin des confinements et des mesures sanitaires, au risque de se surendetter et de se retrouver avec de mauvaises surprises très bientôt.

Le ratio d’endettement des ménages atteint aujourd’hui un record au Canada. Si le vôtre a augmenté significativement dernièrement, il faut faire attention. Avec le ralentissement économique qui se profile à l’horizon, et la hausse des taux d’intérêt qui risque de se poursuivre, l’euphorie des petits plaisirs risque bien de se transformer en raz-de-marée, et gare à ceux qui n’auront pas appris à nager.