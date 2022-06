Voyages médicaux dangereux: des plaies qui s’ouvrent sans cesse durant trois semaines

Une Québécoise opérée en Tunisie en 2019 a reçu des points de suture quelques heures avant son vol de retour, car ses plaies rouvraient sans cesse pendant trois semaines.

Sylvie Thivierge, 60 ans, a subi une abdominoplastie et une augmentation mammaire en Tunisie en 2019. Mais le tourisme médical n’était pas son premier choix.

Dix ans après une chirurgie bariatrique et 100 kilos en moins, elle avait d’importants excédents de peau, notamment sur le ventre. Après des années de demandes à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), elle a finalement eu droit à des chirurgies remboursées en 2019.

«J’étais hyper heureuse, je sautais 10 pieds dans les airs», se souvient-elle.

Mais la joie fut de courte durée. Avant même de la saluer, la chirurgienne de Montréal qui lui avait été attribuée, lui a dit d’oublier ses attentes et qu’elle perdrait son nombril.

Et dès le début de la consultation, elle lui a dit qu’elle pourrait faire un plus beau travail si elle venait la voir au privé, au coût de 12 000 $.

Deux fois moins cher

N’ayant pas les moyens, elle s’est tournée vers l’agence de voyages Medcare Vacances et la Tunisie, connaissant plusieurs amies qui étaient allées à l’étranger. C’était aussi deux fois moins cher.

D’abord, impressionnée par la propreté des lieux et le personnel qui la traitait aux petits oignons, elle a vite déchanté. Environ trois jours après l’opération, son ventre a rouvert.

Sa chirurgienne l’a recousue à son bureau.

«C’était traumatisant», confie-t-elle, ajoutant que rien ne lui semblait stérile.

Mais de retour à l’hôtel, les plaies ont rouvert, de la taille d’un ballon de football sur son ventre.

Elle s’est retrouvée dans une mare de sang, debout dans la baignoire et terrorisée, avant d’être transportée à l’hôpital.

Mme Thivierge raconte qu’elle était recousue aux deux jours environ et qu’on lui assurait que «tout était correct», jusqu’à son départ.

Sylvie Thivierge a pleuré toutes les larmes de son corps en Tunisie. Mais son cauchemar ne s’est pas arrêté là.

Cauchemar no 2

À son retour au Québec, elle a attendu plus de dix heures à l’urgence de Saint-Eustache avant d’être hospitalisée.

Elle avait une «poche de pus» dans l’abdomen.

Les médecins l’ont jugée, brusquée et traitée de «niaiseuse» d’être allée en Tunisie. Aucun hôpital ne voulait l’opérer, dit-elle.

Finalement, elle raconte qu’un chirurgien de Saint-Jérôme lui a dit qu’il le ferait à cause de son serment d’Hippocrate, car sinon, il n’aurait pas levé le petit doigt.

«Le système ici n’est pas pour tout le monde, même si j’avais une feuille qui me disait que c’est gratuit», souffle Mme Thivierge. Elle a récemment consulté ici pour ses cuisses, cela aussi remboursé par la RAMQ, et le médecin lui aurait à nouveau dit d’aller au privé, refusant sinon de l’opérer.

L’agence Medcare Vacances n’a pas rappelé Le Journal.