Éloge des plantes vertes

Salut à toi, la plante verte de l’Assemblée nationale!

Comme le pissenlit, si mal-aimé et honni de tous, tu continues d’exercer ton rôle sans broncher.

Même si certains n’arrivent pas à comprendre ton importance, tu te pointes, souvent sept jours par semaine, pour servir les Québécois.

Ah, des insultes, t’en as vues d’autres, surtout depuis les deux dernières années. Et c’est vrai que quand vient le temps de faire des photos de groupe ou des points de presse mis en scène, t’as l’impression d’être une plante verte.

Mais quand t’as déposé ton bulletin de candidature, tu le savais que la politique, c’était pas juste des tapis rouges.

Quand t’as fait ton entrée au Salon bleu, le souffle coupé, t’as compris que le privilège que tu avais venait avec des responsabilités immenses.

Salut à toi, plante verte, qui connais la mission de tous les organismes communautaires de ton comté et qui sais combien leur financement est insuffisant.

Salut à toi, plante verte, qui connais tous les maires de ta circonscription rurale.

Salut à toi, qui sais le nom de tous les membres de la chambre de commerce.

Salut à toi, qui as les pieds dans l’eau tous les printemps quand la rivière déborde et que les citoyens ont besoin d’aide pour vider leur cave et remplir leur frigo.

Salut à toi, la plante verte qui a déposé 48 pétitions non conformes pour que les demandes de tes commettants soient entendues.

Salut à toi, qui as réussi à faire débloquer le dossier de CNESST d’un citoyen perdu dans le système.

Salut à toi, la plante verte qui continue d’aller au dépanneur même si chaque fois tu te fais apostropher par un patron qui en a plein son cass’ de la pénurie de main-d’œuvre.

Salut à toi, plante verte, si noble et essentielle qui continue de servir les Québécois.

Salut à toi, mais surtout, merci à toi.