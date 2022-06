En mission

Luc Guillot, associé, services-conseils, chez Mallette s.e.n.c.r.l., rentre à peine d’une mission de cinq jours de recrutement en Tunisie où il a rencontré 16 partenaires regroupés dans divers domaines : soudure, mécanique automobile, plasturgie, métiers d’arts, fonderies, dans le but de convaincre ces travailleurs tunisiens de venir travailler chez nous pour des entreprises québécoises dont les besoins en main-d’œuvre sont criants. Cette entente de collaboration pour le recrutement de travailleurs tunisiens permettra aux clients de Mallette de bénéficier de tous les services de préqualification des candidats afin d’en assurer la qualité tant au niveau des compétences que de la personnalité. Mallette se chargera aussi d’aider ces travailleurs à obtenir les permis de travail. Sur la photo, Elboni Salhi (à gauche), président-directeur général de l’Agence tunisienne de coopération technique, et Luc Guillot signent l’entente officielle de collaboration pour le recrutement de travailleurs tunisiens.

Les 50 ans de Bonair

Le 28 mai dernier, en présence de ses employés, l’entreprise Bonair SD de Québec, spécialisée en climatisation, réfrigération et chauffage commercial, a célébré ses 50 ans d’histoire. Fondée en 1972 par Michel Rivard, la compagnie est passée aux mains de Louis Lévesque en 2006 avec l’ajout d’associés au fil des ans. Puis en 2012, Bonair acquiert l’entreprise SD Réfrigération, spécialiste de la réfrigération commerciale et industrielle. Fusionnée en 2015, l’entreprise, maintenant appelée Bonair SD, compte plus de 40 techniciens de services et d’installation. À ce groupe, s’ajoutent des départements de service (urgences 24/7), d’ingénierie, d’estimation (projet clef en main) et de comptabilité. Sur la photo, l’équipe de Bonair SD avec, de gauche à droite : Mathieu Lévesque, Jimmy Gagné, le fondateur Michel Rivard, le président Louis Lévesque, Sonia Haillot, Luc Simard, Sébastien Nadeau et Mathieu Girard.

Mérite exceptionnel

Bravo à Me Jean-Marc Demers (photo), secrétaire général de la section de Québec de l’Association nationale des retraités fédéraux, qui a reçu récemment lors de la remise des médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec, la Médaille d’or pour mérite exceptionnel. Cette Médaille d’or est décernée par le Lieutenant-gouverneur, l’honorable J. Michel Doyon, « en reconnaissance des accomplissements exceptionnels d’une personne ou d’un organisme ». Cette médaille souligne la contribution bénévole exceptionnelle de Me Demers depuis de nombreuses années pour la défense des droits et intérêts des retraités et futurs retraités.

En souvenir

Le 13 juin 2002. Les Red Wings de Detroit remportent leur 3e Coupe Stanley en 6 ans et la 10e de leur histoire en disposant des Hurricanes de la Caroline en cinq matchs. Après la rencontre, Scotty Bowman prend tout le monde par surprise en annonçant sa retraite.

Anniversaires

Penny Oleksiak (photo), nageuse canadienne, championne olympique sur 100m. nage libre, en 2016 à Rio de Janeiro et triple médaillée (argent et bronze) aux Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo, 22 ans...Marie-Chantal Lepage, chef cuisinière de Québec (Hilton Québec) ...Mary-Kate et Ashley Olsen, jumelles américaines, vedettes de la télé, 36 ans...Glenn Michibata, ex-joueur de tennis professionnel (1983-93), 60 ans...Jacques Rougeau, ex-lutteur professionnel québécois, 62 ans.

Disparus

Le 13 juin 2021 : Maurice Joncas (photo), 84 ans, écrivain québécois qui a marqué la scène culturelle gaspésienne et d’ailleurs par ses livres, ses poèmes, ses peintures... 2019 : Gerry Rochon, 69 ans, considéré comme une véritable encyclopédie sportive... 2019 : Pat Bowlen, 75 ans, propriétaire principal des Broncos de Denver de la National Football League (NFL) ... 2019 : Sean McCann, 83 ans, acteur canadien apparu dans plus de 150 films, émissions de télévision et pièces de théâtre... 2018 : Anne Donovan, 56 ans, joueuse de basket-ball américaine, double championne olympique (1984, 1988) ... 2015 : Graham Lord, 72 ans, écrivain britannique... 2014 : Chuck Noll, 82 ans, l’entraîneur qui a mené les Steelers de Pittsburgh à quatre conquêtes du Super Bowl (NFL) ... 2010 : Paul Cazeau, 80 ans, conseiller au directeur des officiels de la LHJMQ... 2010 : Jimmy Dean, 81 ans, star américaine de la chanson "country" des années 60... 2006 : Claude St-Jean, 54 ans. En 1972, il avait fondé l'Association canadienne de l'ataxie de Friedreich... 2006 : John Horman, 84 ans, qui a aidé à fonder la LHJMQ... 1998 : Éric Tabarly, 66 ans, navigateur français.