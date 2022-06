Francis Cabrel séduit!

L’attente a été longue, mais elle en a valu la peine. Avec ses incontournables, dont quelques gros succès livrés dans des versions modifiées et quelques nouvelles chansons, Francis Cabrel a séduit à nouveau.

Série de concerts qui devait avoir lieu en 2020 et ensuite en 2021, l’auteur, compositeur et interprète a entrepris, lundi, au Grand Théâtre de Québec, une série de spectacles qui se poursuivra mardi soir et jeudi. Trois prestations présentées à guichets fermés.

Le public s’était ennuyé de celui qu’il suit depuis il y a maintenant 45 ans.

Photo Agence QMI, René Baillargeon

«Et bien bonsoir tout le monde. Dites donc, c’était dur de se retrouver. Nous voilà réunis», a-t-il lancé, avant d’amorcer la soirée, seul sur les planches, avec J’écoutais Sweet Baby James, de son opus À l’aube revenant, lancé en octobre 2020.

Un concert constitué, comme il l’a précisé, d’histoires vraies et d’autres qui auraient pu l’être.

Dès les premières notes de L’encre de tes yeux, Cabrel met le public dans sa petite poche. On entend les gens fredonner.

Succès transformés

On les entend aussi parler. Sur le parterre, dans le fond de la salle, verre à la main, quelques spectatrices s’installent à leur siège, en discutant, comme s’il n’y avait personne sur les planches. Les «chut» et regards insistants sont de mise, mais il faudra attendre quelques minutes avant que ça se calme. Encore et encore aurait pu chanter Cabrel, ce qu’il fera, dans un tout autre contexte, en fin de prestation.

Accompagné par trois choristes et quatre musiciens, le chanteur-guitariste de 68 ans pigera un peu partout dans son répertoire et en offrant plusieurs versions modifiées de ces grands succès, comme cette Sabarcane blues-groovy, Encore et encore et une Ma place dans le trafic un peu et pas mal déstabilisante.

Photo Agence QMI, René Baillargeon

«C’est bon, vous l’avez reconnue. Je l’ai un peu transformée. À peine», a-t-il laissé tomber après Je l’aime à mourir avec une toute nouvelle rythmique.

Ces nouvelles versions sont intéressantes musicalement, mais elles peuvent aussi être un peu difficiles à apprivoiser. Je l’aime à mourir, une des grosses chansons du répertoire de Cabrel, n’était pas facile à chanter pour ceux qui voulaient le faire. C’est audacieux.

On a eu droit à de très beaux moments de musique durant Cent ans de plus, avec de belles lignes d’accordéon d’Alexandre Léauthaud dans Leila et les chasseurs et même à un soupçon de jazz lors de Te ressembler.

Le public s’est levé spontanément pour applaudir le violoniste Freddy Koella durant Des hommes pareils, le moment de cette soirée fortement musicale.

Avec Koella, qui joue aussi de la guitare, l’accordéoniste-claviériste Alexandre Léauthaud, le bassiste et contrebassiste Nicolas Fiszman, le batteur Denis Benarrosh et les choristes Julia Saar, Himiko Paganotti et Olyza Zamati, Francis Cabrel est appuyé par une solide formation et c’est ce qui fait un peu la force de ce concert riche et tout en musique.

Des supplémentaires seront présentés le 17 novembre au Grand Théâtre et le 13 novembre à la Salle Albert-Rousseau. Francis Cabrel est en spectacle les 21, 21 et 22 juin à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place-des-Arts.