Kaapo Kakko: l’entraîneur des Rangers explique sa décision

Interrogé pendant sa conférence de presse de fin de saison, lundi, l’entraîneur-chef des Rangers de New York, Gerard Gallant, ne regrette aucunement d’avoir retranché l’attaquant Kaapo Kakko lors du dernier match des siens, éliminés samedi en finale de l’Association de l’Est.

La décision du pilote a certes fait jaser dans les cercles de la Ligue nationale de hockey (LNH), puisque le Finlandais de 21 ans constitue l’un des joueurs d’avenir des Blueshirts; d’ailleurs, Kakko, Filip Chytil et Alexis Lafrenière ont eu l’occasion de déployer tout leur talent au sein d’un même trio lors de ces séries 2022, mais visiblement, Gallant a tenté de renverser la vapeur dans le duel contre le Lightning de Tampa Bay en envoyant le premier des trois hommes sur la galerie de presse.

Pendant ce temps, Dryden Hunt et Dylan Strome ont pris place dans la formation. Le tout s’est avéré infructueux, car les «Bolts» ont gagné 2 à 1 à Tampa.

«C’était une décision des instructeurs, a tenu à rappeler Gallant, qui s’attend à voir le principal intéressé et Lafrenière au sein de son top 6 en offensive la saison prochaine. On essayait de remporter un match de hockey. Nous adorons le jeune, mais nous pensions que ce groupe en place [samedi] était le meilleur pour gagner la partie.»

«Ce fut une campagne remplie de succès, a-t-il également mentionné de manière plus générale. L’autre soir fut décevant. Je quitte cet endroit aujourd’hui vraiment heureux. Je suis fier de nos gars. Il n’y a pas de sentiment d’abandon en eux.»

Kakko a récolté cinq points en 19 rencontres éliminatoires cette année, et ce, après en avoir obtenu 18 en 43 joutes du calendrier régulier. Il faudra voir si son exclusion du dernier duel aura une incidence sur ses relations avec le club. L’ailier sera effectivement admissible à l’autonomie avec compensation cet été. Il vient de compléter un contrat de trois ans et de 10,725 millions $ signé le 11 juillet 2019. À l’époque, Jeff Gorton oeuvrait comme directeur général des Rangers.

Shesterkin reste humble dans la course au trophée Hart

Si les Rangers ont connu du succès, autant en saison régulière qu’en séries éliminatoires, c’est en très grande partie en raison de leur gardien Igor Shesterkin.

Sa fiche de 36-13-4, sa moyenne de buts alloués de 2,07 et sa moyenne d’efficacité de ,929 ont non seulement aidé les Rangers à clore la campagne au deuxième rang de la section Métropolitaine, mais elles ont aussi permis au portier russe d'être en nomination pour le trophée Hart, remis annuellement au joueur le plus utile à son équipe.

Shesterkin est en lice avec Auston Matthews, qui a atteint la barre des 60 buts, et Connor McDavid, qui a dominé le circuit Bettman avec 123 points. Shesterkin ne croit d’ailleurs pas trop en ses chances d’être nommé vainqueur de cet honneur.

«Je n’ai pas laissé Matthews marquer contre moi, a-t-il toutefois lancé, le sourire aux lèvres. Et je n’ai pas joué contre McDavid, mais chaque jour, je regarde certains de leurs faits saillants. Ce sont des joueurs de haut niveau.»

Les performances de Shesterkin lui ont même valu une tradition d’avant-match lors de laquelle son coéquipier Ryan Reaves crie : «Shesty, release us! [Shesterkin, relâche-nous]», permettant ainsi au portier de mener les siens vers la patinoire pour la mise au jeu initiale.

«Je faisais une version similaire à Vegas, à l’exception que je ne criais pas, a relaté Reaves. Au début de l’année, j’ai demandé à [Ryan Strome] s’il voulait relâcher les gars et il n’avait aucune idée de quoi je parlais, évidemment, alors je l’ai simplement crié et les gars ont aimé ça, donc j’ai continué.»