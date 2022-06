Le grand cirque de la F1 est de retour à Montréal

Malgré un retard de deux heures sur l’horaire initialement prévu, le premier de huit avions-cargos, un Boeing 777 aux couleurs de la compagnie Qatar, s’est posé lundi après-midi à l’aéroport international de Mirabel.

• À lire aussi: Des craintes de voir la variole du singe se propager

• À lire aussi: Amazon devient commanditaire en titre du Grand Prix du Canada

Pour la première fois depuis 2019, Montréal va vibrer au rythme du Grand Prix du Canada, l’événement touristique le plus important au pays.

Au total, ce sont huit gros porteurs qui assurent le transport de l’imposant matériel exigé en Formule 1. Si quatre d’entre eux proviennent directement de Bakou, où a eu lieu dimanche le Grand Prix d’Azerbaïdjan, les autres ont dû faire escale soit à Francfort, en Allemagne, soit à Doncaster, en Angleterre.

Quatre ont touché sol lundi, trois autres vont le faire mardi et le huitième arrivera mercredi un peu avant midi.

Dès leur arrivée, les avions sont vidés de leur contenu et l’équipement est par la suite acheminé par camions au circuit Gilles-Villeneuve. Chacune des 10 écuries du plateau peut apporter à Montréal près de 50 tonnes d’équipement.

Photo Martin Chevalier

La relance du centre-ville

L’engouement pour le Grand Prix du Canada est certes palpable à quelques jours de la première sortie des monoplaces sur la piste de l’île Notre-Dame vendredi après-midi.

Non seulement cette neuvième étape du Championnat du monde sera disputée à guichets fermés, mais les hôtels affichent un taux d’occupation jamais atteint dans la grande région montréalaise.

«Je suis heureux de voir que le Grand Prix va contribuer à la relance du centre-ville, a souligné François Dumontier en entrevue au Journal. On réalise à quel point la Formule 1 a manqué au public.

«Le montage des installations va bon train et tout sera prêt à temps pour accueillir la visite, a renchéri le président et chef de la direction du Grand Prix du Canada. Malgré la pause forcée [en raison de la pandémie de COVID-19], notre organisation n’a pas perdu la main.»

Photo Martin Chevalier

Clientèle étrangère

Ce ne sont pas seulement les amateurs québécois qui ont hâte de renouer avec la F1, mais aussi les gens venant de l’extérieur de la province.

«Malgré les restrictions imposées aux voyageurs étrangers lors de la mise en vente des billets, a indiqué Dumontier, cette clientèle a étonnamment augmenté de 3 % par rapport à 2019.»

Il a aussi indiqué qu’environ 30 % des détenteurs de billets (achetés en 2019) ont choisi de les conserver plutôt que d’exiger un remboursement.

Photo Martin Chevalier

Visite gratuite des puits

La nouvelle a tardé avant d’être confirmée, mais la «Journée portes ouvertes» aura bel et bien lieu jeudi de 9 h 30 à midi au circuit Gilles-Villeneuve.

Sans frais, le public aura accès à la ligne des puits pour voir de près les bolides et les mécaniciens au boulot.

«Nous avons été l’un des premiers pays à organiser cette activité et on a toujours souhaité maintenir cette tradition, a rappelé Dumontier. Mais il fallait d’abord obtenir le feu vert de la Fédération internationale de l’automobile [FIA] quant au respect des protocoles sanitaires reliés à la COVID-19.»

Cette année, les pilotes ne sont pas tenus d’être présents sur le site le jeudi, comme par les années passées. Si certains d’entre eux y seront quand même, les chasseurs d’autographes n’auront probablement pas la chance de les approcher.

La F1 attirée par les dictatures et les pays controversés

AFP

La Formule 1, qui débarque le week-end prochain à Montréal, est de plus en plus en proie aux critiques, notamment parce que ses grands prix ont lieu dans des pays qui bafouent les droits humains. Même certains pilotes ont récemment ajouté leur voix à la controverse. Une dissidence qui dérange le circuit.

Pour lire l'article complet, cliquez ici

Des prix exorbitants sur les sites de revente

Rayé du calendrier pendant deux ans, la faute à la pandémie, le Grand Prix du Canada pourrait bien inscrire un record d’assistance en fin de semaine.

Pour lire l'article complet, cliquez ici

Lewis Hamilton assure qu’il viendra à Montréal

Photo courtoisie, Mercedes-Benz AG

Au lendemain d’une déclaration du patron de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, selon laquelle son pilote Lewis Hamilton pourrait rater le Grand Prix du Canada, le principal intéressé s’est fait plutôt rassurant.

Pour lire l'article complet, cliquez ici

Voici le calendrier des partys de la F1

Photo courtoisie

La semaine du Grand Prix de Formule 1 du Canada est de retour, et cela signifie le retour des fêtes célébrant l’événement à travers la métropole. Voici un calendrier des événements les plus courus où se mélangeront admirateurs de course automobile, DJs et vedettes d’ici et d’ailleurs.

Pour lire l'article complet, cliquez ici

Un tsunami de touristes, mais qui va les accueillir?

Photo Chantal Poirier

Des restaurants et des hôtels de Montréal attendent un nombre record de touristes pour le week-end de la F1, ce qui est un casse-tête pour une industrie qui tente par tous les moyens de colmater les pénuries.

Pour lire l'article complet, cliquez ici

Des employés de bureau viennent à la rescousse durant le week-end de la Formule 1

Photo courtoisie

La pénurie de main-d’œuvre a motivé des employés de bureau d’un groupe d’hôtellerie et de restauration à aller prêter main-forte à leurs collègues sur le terrain pour le très achalandé week-end du Grand Prix.