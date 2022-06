Les Oilers veulent toujours de Brett Kulak

Les Oilers d’Edmonton désireraient poursuivre leur association avec le défenseur Brett Kulak.

Obtenu du Canadien de Montréal en mars dernier, l’arrière de 28 ans pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 13 juillet prochain.

Selon le quotidien Edmonton Journal, le directeur général Ken Holland aurait un rendez-vous avec l’agent de Kulak, Gerry Johannson, cette semaine.

L’ancien porte-couleurs du CH a amassé deux buts et six mentions d’aide pour huit points en 18 parties de saison régulière avec les Oilers. Il a également récolté cinq aides en 16 rencontres éliminatoires.

Si l’association avec l’équipe de son enfance devait se terminer ici, Kulak n’en garderait que de bons souvenirs. Toutefois, la semaine dernière, il n’a pas exclu un retour avec le Bleu-Blanc-Rouge lorsqu’il a discuté avec un représentant du Journal de Montréal.

«Il y a assurément une chance de me revoir à Montréal, a-t-il déclaré. C’est certain que je vais y penser. J’ai adoré mon temps avec le Canadien de Montréal. Dès le premier jour, on m’a traité avec classe. Je me sentais vraiment spécial de faire partie de cette organisation.»

Kulak a rejoint le Tricolore en octobre 2018, via une transaction avec les Flames de Calgary. En quatre saisons et 215 matchs avec le CH, il a inscrit 11 buts et fourni 34 mentions d’aide pour 45 points, en plus de maintenir un différentiel de +4.

En refilant l’arrière albertain aux Oilers cette saison, le Canadien a obtenu le défenseur William Lagesson, un choix conditionnel de deuxième ronde en 2022 et une sélection au septième tour de l’encan de 2024.