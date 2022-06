COVID-19: recours collectif pour des voyages scolaires annulés

Des parents d’élèves qui avaient amassé des centaines de dollars pour un voyage scolaire annulé en raison de la COVID-19 ont entamé une action collective contre le centre de services qui refuse de les rembourser.

• À lire aussi: Le bras de fer se corse entre le réseau scolaire et les transporteurs

«Ce sont des enfants de 5e ou 6e année, par exemple [...], qui ont vendu du chocolat à leurs tantes et à leurs oncles», illustre l’avocat Simon-Pierre Daviault, qui représente les parents.

«Et là, le centre de services dit : non non, c’était au bénéfice du centre, et non des enfants.»

Recours autorisé

Le Centre de services scolaires (CSS) des Samares, dans Lanaudière, a diffusé la semaine dernière sur sa page web un avis informant qu’une action collective la concernant a été autorisée par la Cour supérieure.

Dans le jugement, on trouve l’exemple de quatre parents d’élèves de 6e année qui fréquentaient en 2020 des écoles de Saint-Roch-L’Achigan ou Saint-Lin-Laurentides.

En vue d’un voyage de fin d’année à Toronto, les jeunes avaient chacun amassé entre 390$ et 580$ de dons en emballant des provisions à l’épicerie ou en vendant du chocolat, notamment.

Le voyage a finalement été annulé en raison de la crise sanitaire, mais le CSS refuse de rembourser les élèves.

Dans certains cas, les sommes ont été remises sous forme de carte-cadeau, créditées au nom de la fratrie de l’élève, ou encore conservées dans un fonds «à destination spéciale», peut-on lire dans le jugement daté de février.

«Force majeure»

Selon le CSS, les sommes sont «des contributions faites par des tiers» et n’ont donc «jamais appartenues» aux élèves.

Par ailleurs, dans le document d’information d’un des voyages, il est indiqué qu’en cas d’annulation, l’argent amassé ne serait pas retourné à l’élève.

Or, on faisait alors référence à une annulation par l’élève, et non à une annulation complète du voyage par l’école pour cause de «force majeure», arguent les parents.

«L’école n’a pas rempli sa partie du contrat, c’est-à-dire le voyage», résume Me Daviault.

Il soupçonne que plusieurs centaines et peut-être même des milliers d’élèves pourraient être touchés. La somme réclamée au CSS pourrait avoisiner les 1,5 million de dollars, estime-t-il.

De son côté, le CSS des Samares n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue. Par courriel, on indique toutefois que le dénouement futur de cette affaire pourrait «remettre en cause les modes de financement de ces activités [voyages scolaires]».

Bien que la requête puisse aller de l’avant, le tribunal doit encore de se pencher sur le fond de l’affaire. À savoir : à qui appartenaient les sommes recueillies?

Tous les élèves du CSS des Samares qui ont amassé des fonds en 2019-2020 pour un voyage scolaire qui a été annulé sont considérés par défaut comme faisant partie de l’action collective. Les parents qui veulent en être exclus doivent le signifier avant le 5 août prochain.

Ailleurs aussi

Ce n’est pas la première fois que des élèves québécois se retrouvent dans une telle situation. En 2018, des jeunes de l’école secondaire Polybel à Beloeil avaient amassé des milliers de dollars pour un voyage humanitaire au Costa Rica, qui a finalement été annulé.

«On n’avait aucun droit sur rien», raconte Julie Bouffard, la mère d’une de ces élèves.

Sur les quelque 3000$ amassés par sa fille, l’école n’en a remis que 500$, estime-t-elle.

Le Centre de services scolaire des Patriotes explique faire une distinction entre les campagnes de financement collectives, où les profits sont répartis entre tous les élèves participants, et les campagnes individuelles, où les dons visent le voyage d’un élève en particulier, explique par courriel Maryse St-Arnaud du secrétariat général.

Néanmoins, des modifications aux façons de faire ont été apportées par le CSS en 2019 à la suite du cas de l’école Polybel.

Par ailleurs, plus de cinquante voyages scolaires ont été annulés au CSS des Patriotes au printemps 2020, ce qui a mené à une «réflexion éthique» sur la meilleur façon de réaffecter les sommes, indique-t-on.