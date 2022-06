L'émission «Chefs de bois» est à la recherche de candidats pour sa troisième saison

L'émission Chefs de bois sera de retour pour une troisième saison sur la plateforme Vrai et l’équipe est déjà à la recherche de candidats en vue des tournages prévus l’automne prochain.

Animée par Mathieu Baron, l’émission marie survie et gastronomie en territoire sauvage. C’est le chef Martin Picard qui agit comme juge-mentor de ce rendez-vous produit par Avanti-Toast, en collaboration avec Québecor Contenu.

Les braves qui se prêtent au jeu sont plongés en pleine forêt, dans des conditions difficiles, mais invitant à la solidarité et créant de solides amitiés.

Les participants doivent être expérimentés en cuisine, connaître le monde de la restauration et être prêts à repousser leurs limites. Ils n’ont d’autres choix que de se dépasser et, comme les amateurs le savent, ils ne doivent pas craindre l’eau froide, la pluie et le froid, tout en aimant particulièrement le gruau, principal plat qu’ils mangent pendant les tournages ayant lieu à la Pourvoirie Kenauk Nature, en Outaouais.

Dans le profil recherché, il faut trouver plusieurs qualités et caractéristiques parmi les suivantes: leader, aventurier, audacieux, coloré, expérimenté en restauration, talentueux en cuisine (professionnel et/ou étudiant en hôtellerie), compétent manuellement et physiquement, inventif en cuisine, débrouillard, capable de surprendre avec une approche différente et avoir un intérêt et/ou des connaissances de la faune, de la flore, de la pêche et de la boucherie (pas obligatoire).

Rappelons qu’un grand prix de 25 000 $ est en jeu au terme de l’aventure.

Les candidats ont jusqu’au 29 juillet pour se manifester en remplissant le formulaire en ligne. Tous les détails s’y trouvent.