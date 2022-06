Un défilé des champions mercredi à Shawinigan

L'heure est aux célébrations pour les Cataractes de Shawinigan, champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le défilé de la victoire aura lieu mercredi de 17h à 19h au centre-ville, avec comme point de départ le Centre Gervais Auto.

«On va vraiment fêter de la bonne façon avec nos partisans. C'est leur coupe», a annoncé avec frénésie le président de l'équipe, Roger Lavergne. Les Cataractes ont battu en cinq parties les Islanders de Charlottetown, considérés comme une puissance de la ligue. Le héros du dernier match a été Pierrick Dubé. Il a enfilé le but égalisateur et ensuite celui de la victoire en prolongation.

«Sur le coup, on dirait que je ne le réalisais pas vraiment jusqu'à temps que tous les gars sautent sur la glace et qu'on célèbre», s'est-il remémoré lors d'une réception en l'honneur des champions, à l'hôtel de ville de Shawinigan.

«Vous avez tenu les partisans de la ville de Shawinigan sur le bout de leur siège, tout le temps», a clamé le maire Michel Angers, en s'adressant aux joueurs. Cette Coupe du président, la plus vieille franchise du hockey junior au Québec, n'était jamais parvenue à la remporter en plus d'un demi-siècle d'histoire. Celui qui était le capitaine des Bruins de Shawinigan en 1971 ne pensait jamais qu'il faudrait autant de temps. «Il y a tellement eu de bonnes équipes au fil des années et puis elles n'ont jamais réussi à gagner la Coupe du président, même si elles ont gagné une coupe Memorial dont j'étais très fier pour eux. Et là enfin», s'est réjoui Michel Létourneau.

Les Cataractes ne pourront prolonger indûment les célébrations. Ils devront rapidement reprendre le collier puisque le tournoi de la coupe Memorial va s'amorcer le 20 juin à Saint-Jean au Nouveau Brunswick.