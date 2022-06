Voici comment déjouer les programmes malveillants dans vos ordinateurs

Les logiciels espions ne vous demanderont nécessairement pas de rançon, en revanche, ils surveilleront vos activités et enregistreront vos données à votre insu.

De plus, ces programmes malicieux ou mouchards peuvent tout faire, allant du détournement du lien vidéo de votre webcaméra jusqu’à l’enregistrement de vos frappes au clavier. De là, ils peuvent aussi collecter suffisamment de vos données personnelles pour voler votre identité, prendre le contrôle de vos comptes ou exposer votre vie numérique.

Mais, avec un peu de discipline, un œil vigilant et quelques dollars par année suffisent pour rester à l’abri des logiciels espions.

Faites vos mises à jour système et logiciels

Commençons par une bonne nouvelle, même si les logiciels espions deviennent plus intelligents et plus sophistiqués, les navigateurs Web et les systèmes d'exploitation le deviennent aussi en intégrant davantage d'outils de sécurité. Néanmoins, et cela ne coûte rien, vous devez toujours maintenir votre système, vos programmes et vos outils de sécurité à jour avec les derniers correctifs publiés par leurs éditeurs.

Sécurisez votre système avec un logiciel antivirus

Outre les mises à jour système, un solide logiciel antivirus pour Windows et macOS vous protégera contre une large gamme de logiciels malveillants, d’enregistreurs de frappe et autres pirateries de webcaméra.

Avant de faire votre choix sur un logiciel antivirus, comptez le nombre d’appareils à protéger; en plus de vos ordinateurs, il y a sûrement des tablettes et des téléphones intelligents dans la maisonnée.

Pour les couvrir, on trouve sur le marché des forfaits qui couvrent tous les types d’appareils; Bitdefender, McAfee, Norton, Avira, Avast ne sont qu’une courte liste des éditeurs d’antivirus. Allez sur www.av-comparatives.org pour y découvrir des tests indépendants (en anglais). En magasinant, vous pourrez réduire le coût annuel en vous abonnant sur plus d’une année.

À propos de la protection de macOS

En dépit des qualités du système macOS, les experts recommandent de renforcer ses défenses en ajoutant un ensemble antivirus. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela. Tout d'abord, l'approche adoptée par Apple pourrait être adéquate pour les logiciels malveillants bien établis si vous faites vos mises à jour dès leurs publications, mais pourrait ne pas répondre assez rapidement aux nouvelles menaces. Deuxièmement, on obtient une couverture plus large contre des logiciels malveillants. Troisièmement, macOS n'est pas à l'abri des bogues. Pour plus de détails sur les fonctions de défense antivirales, lisez la note (*) à la fin du texte.

Du côté du système Windows 10/11, la situation est plus simple, Microsoft propose déjà son propre logiciel antivirus – Windows Security – utilisez-le. Par contre, vos autres appareils nécessiteront malgré tout un antivirus.

Si vous voulez davantage de protection sous Windows, la version gratuite de Spybot Search & Destroy effectue des analyses approfondies comme couche de défense supplémentaire. Ou encore Norton Power Eraser si vous suspectez que votre antivirus principal semble impuissant à détecter l’éventuel programme pirate.

Du moment que vous installez l'un de ces ensembles antivirus, vous réduirez massivement le risque d'infection de votre ordinateur, entre vos appareils ou de ceux de vos amis ou collègues qui vous transfèrent des fichiers sur clés USB.

Plus d’un utilisateur par ordinateur ?

Dans la même veine, et même si tous dans la famille sont dignes de confiance, ne partagez pas votre propre compte utilisateur avec une autre personne. Protégez ces comptes avec des mots de passe et créez un compte par utilisateur. Dans Windows, faites-le en allant à Paramètres > Comptes ; dans macOS, à menu Pomme > Préférences système > Utilisateurs et groupes.

Faites gaffe à ce que vous installez

En outre, vous devrez faire attention à ce que vous installez sur votre ordinateur et à l'endroit d'où vous le téléchargez.

Messages inoffensifs, pièces jointes de courriels, contenus de médias sociaux, liens Web frauduleux, les menaces informatiques peuvent provenir de partout.

Assurez-vous d’obtenir vos nouveaux logiciels de sources sûres ou des boutiques d’applications Apple, Google ou Windows. Même logique pour les navigateurs Web et leurs extensions et modules. Pour ces derniers, lisez bien leurs caractéristiques, certains, vous verrez, sont de véritables mouchards en dépit des avantages qu’ils offrent. Rappelez-vous que rien n’est gratuit.

Surveillez les signes suspects

Si, malgré vos défenses logicielles et votre discipline, votre ordinateur semble avoir des actions suspectes, comme une baisse soudaine des performances, une forte utilisation du disque dur ou des processeurs, ou comme un lancement d’applications inopinées au beau milieu d’une session, c’est qu’il y a anguille sous roche. Ou encore des fenêtres qui apparaissent brièvement puis disparaissent à nouveau, signe qu'un programme se charge puis se cache.

Parmi les autres actions étranges, citons les mouvements de souris ou les saisies de texte inexpliquées, qui peuvent être le signe de quelque chose d'inconnu travaillant en arrière-plan; les modifications des paramètres du système d'exploitation; et l'apparition de raccourcis d'applications que vous n'aviez pas remarqués auparavant.

Pour en avoir le cœur net, sous Windows, allez dans le Gestionnaire des tâches, sélectionnez l’onglet Processus pour vérifier les applications et tous les processus en cours d’utilisation. Sous macOS, ouvrez l’outil Moniteur d’activité, faites Commande+1 pour ouvrir la fenêtre Moniteur d’activités (aussi disponible dans le menu Fenêtres) et sélectionnez l’onglet Processeur pour classer la liste des programmes en fonction des ressources système qu’ils accaparent.

Cela vous semblera sans doute très compliqué, mais gardez un œil sur les processus suspects ou inconnus et faites une recherche rapide de leur nom sur le Web pour en connaître la nature.

Par exemple, un programme malveillant pourrait utiliser les capacités de traitement « gratuites » de votre ordinateur pour générer (miner) des bitcoins.

Avec toutes ces précautions et surtout en prenant de bonnes habitudes, les chances de voir votre système préféré être pris en otage par un programme malicieux sont très minces. Ne les négligez pas.

* Pour comprendre comment fonctionnent les défenses de macOS, Apple embarque certaines capacités contre les programmes malveillants. Tout d'abord, il y a «Gatekeeper », qui prévient lorsque des applications sans signature numérique sont exécutées. Ensuite, il y a « XProtect », qui vérifie les fichiers par rapport aux signatures de logiciels malveillants connus. Enfin, Apple fournit le MRT (Malware Removal Tool). Gatekeeper et MRT sont essentiellement invisibles pour les utilisateurs et n'ont pas d'interface utilisateur directe pour l'utilisateur.