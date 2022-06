Wyclef Jean en spectacle au 35e Festival de montgolfières de Gatineau

Le chanteur Wyclef Jean va se produire le 4 septembre prochain au 35e Festival de montgolfières de Gatineau.

Il s’agira de la seule présence sur scène de l’artiste haïtien au Canada cet été. Membre des Fugees, Wyclef Jean a vendu 35 millions d’albums en trois décennies et est associé à des succès comme Fu-Gee-La, Killing Me Softly, Ready or Not et No Woman, No Cry.

Le festival a aussi programmé le 4 septembre des prestations de Koriass et Souldia avec leur invitée spéciale Sarahmée, ainsi que des tours de chant de Claudia Bouvette, Fredz, Mélisane, Mindflip et Pelch.

On pourra aussi voir pendant la 35e édition des spectacles de Michelle Desrochers, Matt Holubowski, Laurence Jalbert, Les Louanges, Guillaume Pineault, Salebarbes, Guylaine Tanguay, Les Trois Accords, Annie Villeneuve et Roch Voisine.

Le Festival de montgolfières de Gatineau se tient du 1er au 5 septembre. Plus d’info est disponible en ligne [https://montgolfieresgatineau.com/].