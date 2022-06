10 chalets à louer en Gaspésie

Réservez vos vacances maintenant avant qu'il ne soit trop tard!

Vous planifiez vos vacances pour cet été? Réservez un chalet en Gaspésie ! Cette destination est reconnue pour le célèbre rocher Percé, ses plages de sable fin, ses rivières à saumon, son parc national et sa faune diversifiée.

Voici 10 Airbnb qui donnent le goût de visiter la Gaspésie :

1. Jolie maison bleue en Gaspésie

Petite maison remise à neuf, meublée et tout équipée à louer pour un court ou long séjour. La maison est à 100 mètres d'une belle rivière et moins de 2 km d'une longue plage sablonneuse.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 106$

Réservez ici



2. Chalet surplombant la mer

Le chalet surplombe la mer dans un environnement intime et sauvage. Les baleines y sont fréquemment observées ainsi qu’une multitude d’oiseaux. Les couchers de soleil y sont à couper le souffle.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 141$

Réservez ici

À lire aussi : 10 chalets à louer à Sutton

3. Studio Morin

Appartement entier avec une chambre et balcon situé au centre-ville de Gaspé. Situé près de tous les services à pied : restaurants et bars, centre d'achats, promenade le long de la baie, etc.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 128$

Réservez ici

4. Appartement gaspésien près de la mer!

Petit appartement situé dans un coin tranquille à Rivière-au-Renard à 100 mètres de la marina et de la plage. Dans un rayon de 1,5 km, vous retrouverez une pharmacie, une épicerie, deux poissonneries, un dépanneur, une microbrasserie, un restaurant et un resto-pub.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 100$

Réservez ici

5. Bungalow au bord de la mer

Très jolie maison sur le bord de la mer, pouvant accueillir 2 couples, ou une famille avec 2 enfants.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 167$

Réservez ici

6. L'Escale

La propriété est située sur une terre boisée de 25 acres! À moins de 10 minutes à pied, vous pouvez admirer la Baie-des-Chaleurs ou la rivière Benjamin!

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 60$

Réservez ici

À lire aussi : 10 chalets à louer en Outaouais



7. Le Discret

Le chalet est à moins de 20 mètres de la plage sur une falaise de 7 mètres qui lui confère une vue exceptionnelle sur le golfe du Saint-Laurent.

Jusqu’à 3 personnes / À partir de 98$

Réservez ici

8. Petite cabine au bord de la mer

Petite cabine de base coquette et confortable, avec vue exceptionnelle sur la mer et accès facile à la plage qui offre un coucher de soleil sublime.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 59$

Réservez ici

9. Maison à Percé avec superbe vue!

Belle petite maison de campagne avec une superbe vue sur la mer et l'île Bonaventure, située à moins de 2 minutes du centre-ville de Percé.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 185$

Réservez ici

10. Maison intime sur la falaise, bord de mer

Superbe maison sur falaise en bordure de mer, entre Gaspé (20 min.) et Percé (30 min.) grandes fenêtres . Elle offre une tranquillité, loin de la route et une vue panoramique sur la mer et la baie de Gaspé. Vous pourrez admirer le lever du soleil à la pointe du Parc Forillon et un ciel étoilé époustouflant.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 284$

Réservez ici

À lire aussi : 10 chalets à louer dans Lanaudière