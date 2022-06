Alerte à la bombe au Parlement: un sénateur porte plainte au commissaire aux langues officielles

L’envoi d’une alerte en français environ 11 minutes après celle en anglais lors de l’alerte à la bombe au Parlement, samedi, a amené le sénateur québécois Claude Carignan à porter plainte au commissaire aux langues officielles mardi.

• À lire aussi: «Possible menace»: opération policière terminée au Parlement

«En cas d’urgence, chaque minute compte, surtout lorsqu’il est question de protéger des vies. Ces quelques minutes peuvent représenter une éternité», a déclaré le sénateur Carignan dans un communiqué mardi.

En début d’après-midi samedi, une alerte à la bombe avait été signalée au service de sécurité du Parlement, alors que se tenait à proximité un rassemblement de la communauté sikhe.

L’événement avait forcé l’évacuation du Parlement ainsi que la fermeture des rues avoisinantes pendant plusieurs heures. Deux hommes sikhs ont été arrêtés et interrogés avant d’être relâchés sans qu’aucune arrestation ne soit portée.

Une première notification de sécurité en anglais avait été envoyée aux élus, aux sénateurs et aux travailleurs de la cité parlementaire samedi à 12h59, en anglais. Il a fallu attendre 13h07 pour qu’une version en français fasse son chemin vers la boite courriel des personnes concernées.

M. Carignan fait état d’une situation «inacceptable».

Dans sa missive au commissaire Raymond Théberge, le sénateur invite ce dernier à «enquêter sur cette situation et, le cas échéant, à formuler des recommandations pour que le français et l’anglais soient utilisés de façon simultanée lors de communications avec les parlementaires, leurs employés et toutes les personnes se trouvant sur la colline parlementaire lorsqu’est déployé le système de notification en cas d’urgence (SNU)».