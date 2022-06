Anglade comme Couillard

Dans son autobiographie Ce Québec qui m’habite, publiée en mars 2021, Dominique Anglade tenait à tout prix – pour marquer son virage nationaliste – à se distancer de son prédécesseur Philippe Couillard.

« Nous ne partagions pas toujours la même vision des choses », confiait-elle (p.196). « En ce qui concerne l’avenir collectif, j’ai la certitude qu’il faut davantage s’affirmer comme nation et ne pas avoir peur de le dire. »

Les braises

Quel contraste avec la Dominique Anglade entendue samedi, à Montréal, au Conseil général du PLQ. Car la principale ligne d’attaque qu’elle et ses militants ont pris plaisir à marteler était conforme à la pensée couillardienne.

Legault, a répété Anglade, cultiverait la « méfiance de l’autre », favoriserait « sciemment la division ». Il monterait « les Québécois les uns contre les autres ».

Ne manquaient au fond que les célèbres mots de Philippe Couillard : la CAQ et Legault « soufflent [...] sur les braises de l’intolérance » !

C’est le 9 mars 2016 que l’ancien chef libéral avait, non sans condescendance, lancé sa formule au visage de François Legault.

Ce dernier venait simplement de lui demander s’il était « d’accord pour des cours de français et de valeurs obligatoires pour les nouveaux arrivants ».

Couillard avait dénoncé la « pente glissante » sur laquelle s’aventurait selon lui son vis-à-vis, avant de laisser entendre que le chef caquiste planifiait de déporter des immigrants. Le leader libéral Jean-Marc Fournier parlait, lui, de « tests de déportation ».

De la rhétorique politique délirante, bien entendu. De sombres desseins ne s’étant d’ailleurs aucunement matérialisés avec la CAQ au pouvoir.

« Anecdote »

La critique du nationalisme est légitime et nécessaire. Mais au Québec, elle est périodiquement instrumentalisée par le PLQ, qui adore en exagérer les périls de manière caricaturale, ce qui lui permet de se donner des airs de supériorité morale.

Récemment, François Legault a eu le malheur de confondre les mots « anecdotique » et « anecdote » en parlant du député libéral de Laval-des-Rapides Saul Polo, qui fait usage de l’espagnol à la maison, mais du français à l’extérieur.

Dominique Anglade avait fait de Polo la preuve que « les immigrants » s’intègrent au français. Legault voulait rétorquer – il le fit de manière malhabile, soit – qu’il ne faut pas se fier à un cas, mais bien aux statistiques. Or, ces dernières ont de quoi inquiéter.

Les libéraux ont évidemment sauté sur l’occasion pour dépeindre le PM comme un xénophobe. Saul Polo a prétendu en chambre que François Legault « exige [que l’immigration] abandonne sa langue d’origine à la maison » !

L’affirmation, aucunement fondée, a été reprise pendant tout le Conseil général. L’affaire a même donné lieu à un « débat d’urgence » en matinée. Certains militants portaient un t-shirt à l’inscription « Je ne suis pas une anecdote ».

La CAQ a bien des défauts. Mais son chef a quand même déjà confié la présidence de son parti à... Dominique Anglade. En 2018, elle a présenté plus de candidates et candidats issus des minorités visibles que le PLQ. Cela se reflète dans son caucus et son Conseil des ministres. Laisser entendre qu’il s’agit d’un parti xénophobe a quelque chose d’injuste.

