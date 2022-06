Bien qu’«intelligente», cette éléphante d’un zoo de New York n’est toutefois pas une personne, tranche la justice

NEW YORK | Aussi «intelligente» soit-elle, l’éléphante Happy n’est pas une personne et ne peut pas bénéficier des droits humains, a tranché la plus haute juridiction de l’État de New York, mettant un terme à une bataille autant éthique que juridique.

La Cour d’appel de New York avait été saisie d’un recours de l’association de défense des animaux Nonhuman Rights Project qui réclamait le transfert d’Happy d’un zoo du Bronx, où elle vit depuis 45 ans, vers un sanctuaire pour éléphants.

Cette éléphante d’Asie est «extraordinairement autonome et complexe sur le plan cognitif» et devrait être «reconnue comme une personne légale avec le droit à la liberté», avait plaidé l’association qui a introduit des recours similaires pour d’autres éléphants et des chimpanzés à travers les États-Unis.

Même si «les éléphants sont des êtres intelligents qui méritent des soins adéquats et de la compassion», ce droit «ne s’applique pas à Happy, un animal non-humain qui n’est pas une +personne+ sujette à une détention illégale», a tranché la haute Cour de New York dans un arrêt rendu mardi et rédigé par la cheffe de la Cour Janet DiFiore.

Pour elle, donner raison à Happy bouleverserait toutes «les interactions entre les humains et les animaux», en matière de propriété, dans l’agro-alimentaire ou la recherche médicale. Et, après les éléphants, «quid des dauphins et des chiens ? Ou encore des vaches, des cochons ou des volailles qui sont détenues dans des conditions bien plus restrictives?»

Reflétant la grande sensibilité des Américains à la cause animale, deux des sept juges de la Cour se sont toutefois dissociés de cette décision.

Pour eux, la Cour aurait dû reconnaître le droit d’Happy à la liberté «non seulement parce qu’elle est un animal sauvage qui n’est pas censé être en cage et en exposition, mais aussi parce que conférer des droits à d’autres définit notre société».

Dans son argumentaire, l’un d’eux rappelle que le zoo du Bronx avait exposé, en 1906 dans l’espace des singes, Ota Benga, un membre du peuple Pygmée enlevé en Afrique. «M. Benga était un être humain, Happy ne l’est pas» mais «les deux ont énormément souffert de leur détention», écrit le juge Rowan Wilson.

Dire qu’après les femmes et les esclaves, il est «logique» d’étendre les droits aux éléphants est «une comparaison odieuse», a rétorqué la juge DiFiore.

En conclusion, elle a souligné «l’énorme intérêt» que ce dossier a suscité auprès du public. «Il témoigne de la relation compliquée et évolutive entre les humains et les animaux», écrit la magistrate en louant «la volonté de la société de dialoguer sur le sujet». Elle a toutefois espéré qu’il se poursuive dans les assemblées législatives plutôt qu’aux tribunaux.