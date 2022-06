Bruce Cassidy devient le pilote des Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas ont embauché Bruce Cassidy à titre d’entraîneur-chef.

L’équipe de la Ligue nationale de hockey en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, mardi.

«Je suis excité de me joindre à une organisation qui partage mon engagement à gagner et j’ai déjà hâte de travailler avec tout le talent réuni à Vegas, de dire Cassidy, par voie de communiqué. Ce fût impressionnant de voir de loin toute la ville adopter les Golden Knights ainsi. Ma famille et moi avons hâte de faire partie de cela.»

À la surprise générale, les Bruins de Boston ont congédié Cassidy la semaine dernière. Il était aux commandes de l’équipe du Massachusetts depuis février 2017 et avait maintenu une fiche de 245-108-46.

Sous sa gouverne, les «Oursons» ont atteint la finale de l’Association de l’Est en 2019, année où il avait remporté le trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur-chef du circuit.

«Les Golden Knights de Vegas sont très heureux de pouvoir embaucher Bruce comme entraîneur, a ajouté le directeur général des Golden Knights Kelly McCrimmon. Le succès qu’il a eu à Boston lors des six dernières années est impressionnant. Ses équipes possédaient une identité claire, elles qui étaient parmi les meilleures au niveau des buts pour, des buts contre, du différentiel, ainsi que sur les unités spéciales. Il est l’entraîneur parfait pour notre équipe en ce moment.»

De leur côté, les Golden Knights ont montré la porte de sortie à l’entraîneur-chef Peter DeBoer en mai dernier. Le club de Vegas a terminé la dernière saison au neuvième rang de l’Association de l’Ouest, malgré une récolte de 94 points.

En point de presse après l’annonce du congédiement de DeBoer, McCrimmon avait indiqué qu'il sentait que ses joueurs avaient besoin «d’entendre une nouvelle voix».