Ce qui est dit doit le rester!

On ne pouvait souhaiter une meilleure finale de la Coupe Stanley que celle qui mettra aux prises le Lightning de Tampa Bay et l’Avalanche du Colorado.

D’un côté, on retrouve les doubles champions en titre. De l’autre, on voit de véritables aspirants numéro un, n’en déplaise aux Stars de Dallas et au Canadien, qui n’ont pas fait le poids contre le Lightning au cours des deux dernières saisons.

Qui est mon choix pour l’emporter ?

Je penche pour l’Avalanche en sept matchs.

Je vous entends dire que, lorsqu’on choisit une équipe pour gagner une série en sept rencontres, c’est que l’on branle dans le manche.

Ce n’est pas faux.

Pas un sou à dépenser

Or, j’ai prédit une finale entre ces deux équipes avant le début de la campagne et à nouveau avant les séries. Je m’en tiens toujours à mes choix, à moins que les événements me forcent à les modifier.

Je ne tiens pas à passer pour un vire-capot. Je persiste et je signe. Mais ne comptez pas sur moi pour mettre ne serait-ce qu’un sou là-dessus.

De toute façon, je ne parie jamais sur des résultats sportifs.

Ce que je pense, par contre, c’est que cette finale nous en donnera pour notre argent.

La maturité est là

Bon, c’est l’année de l’Avalanche.

Remarquez bien que je disais la même chose l’an dernier. Mais, pour une troisième saison consécutive, l’Avalanche est tombée au deuxième tour dans les séries.

La première fois — c’était en 2019 — s’inscrivait peut-être dans la normalité des choses.

La campagne précédente, le Colorado s’était incliné au premier tour après avoir raté les séries trois fois de suite.

On pouvait parler d’un manque de maturité.

Mais trois éliminations consécutives au deuxième tour ?

Pas pour rien qu’après la défaite des siens aux mains des Golden Knights de Vegas l’an dernier, Nathan MacKinnon a déclaré qu’il en avait marre de perdre.

À plein régime

Jusqu’ici cette année, MacKinnon et ses coéquipiers ont fait les choses rondement.

Balayage aux dépens des Predators de Nashville au premier tour. Victoire en six matchs contre les Blues de St. Louis au deuxième. Autre balayage aux dépens des Oilers d’Edmonton en finale de l’Ouest.

L’Avalanche à l’attaque, c’est MacKinnon, Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog, Valeri Nichushkin, Andre Burakovsky et notre bien-aimé Artturi Lehkonen, qui fait des prodiges depuis son arrivée dans les Rocheuses américaines.

Le club de Denver a toutefois perdu les services de Nazem Kadri lors de son dernier match contre les Oilers. L’ancien des Maple Leafs de Toronto est détestable s’il joue contre votre équipe, mais son talent est indéniable.

Son statut demeure indéterminé pour le moment.

Gros mandat devant le filet

La défense passe par Cale Makar, qui pourrait mettre la main sur le trophée Norris une première fois, ainsi que Devon Toews, qui connaît la meilleure campagne de sa carrière.

Malheureusement, Samuel Girard est fini pour la saison, lui qui a subi une fracture du sternum lorsque durement mis en échec par Ivan Barbashev dans la série contre les Blues.

Bon, c’est vrai, ça se complique devant le filet.

À eux deux, Pavel Francouz et Darcy Kuemper, qui a passé les trois dernières rencontres contre les Oilers sur la touche en raison d’une blessure, n’arrivent pas à la cheville d’Andrei Vasilevskiy.

Je sais que gager contre un grand gardien et une équipe championne est dangereux, mais je répète que mes choix remontent à l’automne dernier.

On doit rester fidèle à nos prédictions, ou on n’en fait pas. Ce qui, j’en confesse, ferait bien mon affaire.

Le Lightning, quant à lui, personnifie expérience et continuité.

Le capitaine Steven Stamkos en est à sa 14e saison à Tampa. Il y a six ans, il a eu la sagesse de signer un contrat de huit ans au lieu d’attendre l’ouverture du marché des joueurs autonomes pour voir ce que les Leafs, équipe de sa ville natale, auraient pu lui offrir.

Victor Hedman se bat à ses côtés depuis 13 ans. Ondrej Palat, que le Canadien a refusé de repêcher en 2011, est là depuis 10 saisons.

Nikita Kucherov, qui a totalisé 89 points en séries depuis trois campagnes, achève sa neuvième saison.

La force d’une grande équipe

Si le Lightning a eu un parcours plus difficile que l’Avalanche au cours des trois premiers tours, il a montré en revanche ce qui fait la force d’une grande équipe.

Il était à un but de l’élimination lors du sixième match de son duel de premier tour contre les Leafs. Brayden Point a marqué en prolongation et les siens sont allés gagner le match ultime à Toronto.

Au deuxième tour, les Panthers de la Floride, champions de la saison régulière, se sont transformés en minous dociles devant leurs rivaux d’État.

Pas encore prêts pour les grands affrontements, les Panthers.

Les Rangers ont vu, à leur tour, qu’ils avaient encore des croûtes à manger avant de prétendre aux grands honneurs.

Le Lightning les a remontés avec quatre victoires consécutives après s’être avoué vaincu lors des deux premières rencontres à New York.

Une dynastie ?

La table est donc mise pour une grande finale.

Peut-être la plus intéressante depuis longtemps en raison des forces en présence.

Une victoire de Tampa ferait une dynastie de cette excellente organisation dirigée de main de maître par Julien BriseBois et Jon Cooper. Déjà que remporter deux titres consécutifs est un exploit dans le monde contemporain du sport.

Et si l’Avalanche détrône le Lightning, son triomphe n’en sera que plus glorieux.