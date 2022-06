CF Montréal : les matchs ne seront plus diffusés à la télévision dès l'an prochain

La Major League Soccer (MLS) a annoncé mardi avoir conclu une entente de diffusion exclusive avec le réseau de «streaming» Apple TV pour tous ses matchs, contrat qui sera en vigueur dès la saison 2023, ce qui signifie la fin de la présentation des parties du CF Montréal et de la MLS à la chaîne TVA Sports.----

D’après le média spécialisé SportsPro, le pacte est d’une durée de 10 ans et d’une valeur annuelle de 250 millions $. Conséquemment, le nouveau partenaire de la ligue détiendra les droits de diffusion exclusifs de toutes les rencontres du circuit, ce qui inclut les parties du CF Montréal. À la suite de cette entente, les chaînes de télévision linéaires comme TVA Sports – diffuseur exclusif de l’équipe montréalaise depuis les six dernières années et dont l’entente prend fin en 2022 – et TSN ne pourront donc plus présenter des rencontres de la MLS. L’adjoint au commissaire, Gary Stevenson a toutefois mentionné être ouvert à la possibilité de présenter certains matchs sur des chaînes câblées au Canada et aux États-Unis.

Une première

Dans un communiqué, la MLS a mentionné que tous les matchs seront disponibles en anglais, tandis que les affrontements impliquant des formations canadiennes pourront être vus et écoutés en français par le biais du nouveau «streamer». Tous les détenteurs de billets de saison des équipes de la MLS obtiendront un abonnement au service d’écoute en ligne du circuit, ont déclaré les dirigeants responsables.

Ce partenariat confirmé par la MLS est le premier du genre dans l’histoire sportive professionnelle. Les amateurs de soccer auront accès à toutes les joutes, peu importe les clubs en action, moyennant un abonnement au service de «streaming» de la ligue qui sera uniquement offert par l’application Apple TV. Le tout comprend les affrontements éliminatoires et le match des étoiles, tout comme ceux de la MLS NEXT.

«Apple est le partenaire parfait pour accélérer la croissance de la MLS et consolider notre lien entre nos équipes et leurs partisans, a déclaré le commissaire Don Garber par voie de communiqué. Grâce à l’habileté d’Apple de créer une expérience client de haute classe et de rejoindre des amateurs partout, ce sera réellement facile d’apprécier des parties de la MLS à tous les endroits, que vous soyez un fanatique ou un spectateur occasionnel.»

«Nous pensons que nous venons de placer parfaitement notre ligue en ce qui concerne l’évolution de la façon dont les gens regardent du sport en direct, a-t-il ajouté lors d’un point de presse. Ainsi, 80 % de nos amateurs écoutent au moins un match par semaine sur le web, parce que c’est cela qui leur convient.»

Du côté d’Apple, c’était évidemment la joie.

«C’est un moment historique pour le sport et c’est un rêve devenu réalité pour les amateurs. Je suis un grand amateur de sport et pour la toute première fois, je vais être en mesure d’accéder à tout le contenu d’une ligue majeure professionnelle à un seul et même endroit», a donc émis le vice-président senior des services et logiciels internet chez Apple, Eddy Cue.