Grand Feux Loto-Québec: encore plus de pyrotechnie

L’été 2022 marque le retour à la normale pour les évènements emblématiques de la Vieille-Capitale et après deux ans d’absence, les Grands Feux Loto-Québec (GLFQ) le souligneront de manière encore plus bruyante et avec une formule améliorée.

Le calendrier des GFLQ compte huit soirées, deux de plus que la précédente édition.

Les feux auront lieu dorénavant les jeudis, durant sept semaines consécutives, à compter du 21 juillet. Une «édition spéciale» sera présentée le dimanche 7 août sur le thème des racines autochtones avec une trame sonore de l’artiste innu Florent Vollant.

«Nous avons décidé de nous réinventé pour cette 26e édition. Nous sommes allés chercher ce qu’il y a de meilleur dans les Grands Feux, ce que les gens apprécient, l’intensité du spectacle», avance Simon Clément, président des Créations Pyro, l’organisateur des Grands Feux.

Photo courtoisie, Marc-Antoine Hallé

Jusqu’en 2012, les Grands Feux étaient présentés aux chutes Montmorency. Pour permettre à davantage de personnes d’en profiter, ils sont maintenant produits à partir d’une barge sur le fleuve, face à Québec et à Lévis.

«Nous avons voulu créé des éléments rassembleurs alliant prouesses pyrotechniques, maritimes, musicales et artistiques», explique pour sa part François Brunet, directeur de programmation chez Créations Pyro.

Thématiques

«Nous allons débuter en force pour la soirée d’ouverture en mettant de l’avant l’émotion ressentie par chacun de nous au cours des deux dernières années, soit à la fois l’humour, la peur et l’amour», ajoute M. Brunet.

Les émojis, qui parsèment les communications entre les individus, devraient avoir une grande place lors de cette première soirée.

Cœur d’enfant, le 28 juillet, reprendra les thèmes musicaux des émissions jeunesse des précédentes décennies. Diva, la semaine suivante, mettra en vedette les voix des grandes chanteuses québécoises et du monde entier.

Le disco et la musique hippie seront à l’honneur pour la soirée Années 70 du 11 août. Suivront les Super-Héros, et leur musique de film, puis Popcorn, une rétrospective de 100 ans de cinéma international et québécois. Drag clôturera le 1er septembre en mettant de l’avant le côté flamboyant des drag queens.

Des quais animés

En 2019, les GFLQ avaient attiré un total de 730 000 spectateurs. Le budget de cette année est de 2,1 millions de $.

La place des Canotiers, à Québec, et le quai Paquet, à Lévis, seront au cœur des activités. On y retrouvera aussi des camions de restauration.

«Artisques locaux et DJ s’y succéderont dès 18h sur des airs musicaux en lien avec les thématiques de la soirée», précise M. Brunet.

Les feux débutent à 22h. L’ambiance musicale est retransmise en direct à la radio BLVD 102,1.

Les GFLQ sont toujours gratuits, mis à part de deux zones de sièges réservés. Québec et Lévis offriront à nouveau un service de navette.

Les thématiques

21 juillet : Émotions

28 juillet : Cœur d’enfant

4 août : Divas

7 août* : Origines

11 août : Année 70

18 août : Super-Héros

25 août : Popcorn

1er septembre : Drag

*Un dimanche au lieu des jeudis