Guerrero fils, pareil comme son papa

Vladimir Guerrero fils n’échappera jamais au jeu des comparaisons avec son paternel, qui a fait la pluie et le beau temps dans l’uniforme des Expos. Mais lundi, le puissant cogneur des Blue Jays de Toronto a poussé l’expression « tel père, tel fils » à un autre niveau.

• À lire aussi: Les Blue Jays surpris par les Orioles

• À lire aussi: Les Blue Jays sans Ryu pour le reste de la saison

• À lire aussi: Les Blue Jays humilient les Orioles

Dans une éclatante victoire de 11 à 1 des Jays face aux Orioles de Baltimore, « Vladdy » a frappé le 87e circuit de sa jeune carrière, à son 403e match.

Et combien avait-il fallu de matchs à son papa pour cogner 87 longues balles ? Mais oui, 403 (voir plus bas) !

Mais ces statistiques identiques ne s’arrêtent pas là. Après 403 rencontres dans le baseball majeur, tant « junior » que « senior » présentaient un pourcentage de présences sur les buts de ,363.

Alors, entre fiston et papa, qui aura la meilleure carrière ?

Photos d'archives

Il faut d’abord considérer que le baseball a beaucoup évolué entre les quatre premières saisons de Guerrero père (entre 1996 et 1999) et le début de carrière de son fils, en 2019.

Les artilleurs ont pris l’ascendant, en augmentant considérablement la vitesse de leurs lancers : en 1998, première année où leur vitesse a officiellement été enregistrée, ils dégainaient en moyenne à 89 milles à l’heure.

Deux décennies plus tard, cette moyenne a grimpé à 93,6 milles à l’heure.

Et les frappeurs, eux, claquent en moyenne un coup sûr de moins par match. Le nombre de circuits par rencontre, toutefois, a augmenté de beaucoup. Il était en moyenne de 1,07 par partie entre 1996 et 1999 ; il est passé à 1,23 au cours des quatre dernières saisons.

Pas si vite !

Dans ce contexte, les statistiques identiques qu’affichent « Vlad père » et « Vlad fils » après leurs 403 premières parties laissent croire que fiston connaîtra au moins une aussi bonne carrière que son père, entré au Temple de la renommée avec la casquette des Angels de Los Angeles.

Mais pas si vite, dit Rodger Brulotte, commentateur baseball depuis de nombreuses années et chroniqueur au Journal.

Car même si Guerrero fils est déjà une super-vedette à Toronto – et partout dans la ligue –, il voit en lui un athlète qui aura de la misère à marcher dans les traces de son père.

Certes, ils présentent des statistiques égales dans certaines catégories, malgré l’évolution du sport. Sauf que fiston accuse un certain retard sur son paternel dans d’autres colonnes, dont celles des doubles, des triples et surtout, des buts volés.

« Son père faisait tout, pointe M. Brulotte. Il volait des buts, il était rapide, il avait un bras puissant. Il était un des meilleurs voltigeurs du baseball majeur. Il a fait ça pendant des années. »

Photo d'archives

Pas le même moule

Jacques Doucet, qui a longtemps été la voix des Expos et qui décrit depuis quelques années les matchs des Blue Jays à TVA Sports, ajoute que le père et le fils ne sortent pas du même moule.

« Vladimir père mesure 6 pi 6 po et il avait un bras extraordinaire au champ droit. Son fils [de 6 pi 1 po] joue au premier but. Ce n’est pas du tout le même genre d’athlète. Même si Vladimir fils a amélioré grandement son agilité au premier but », relève-t-il.

Et même offensivement, malgré le fait qu’ils aient claqué autant de circuits en autant de matchs, les deux athlètes sont très différents, soulève aussi M. Doucet.

« Le fils en frappe des loin, mais ils n’ont pas le même gabarit ni le même élan. Vladimir père pouvait s’élancer sur une balle qui était à quatre pouces du sol et l’expédier de l’autre bord de la clôture. Alors que son fils est beaucoup plus sélectif. »

Un des meilleurs Jays

Vladimir fils ne sera donc jamais l’émule de papa, sauf peut-être dans certaines colonnes de statistiques, croient tant M. Doucet que M. Brulotte.

« Mais il a tous les atouts en main pour devenir un des meilleurs joueurs dans l’histoire des Blue Jays et il en est conscient », affirme M. Doucet.

Il reste à savoir s’il terminera sa carrière avec 449 circuits et une moyenne au bâton de ,318, comme la dernière grande vedette des Expos.

Tel père, tel fils... Après 403 matchs

GUERRERO PÈRE

Circuits : 87

Moyenne de présences sur les buts : ,363

GUERRERO FILS

Circuits : 87

Moyenne de présences sur les buts : ,363

... VRAIMENT ?

Vladimir Guerrero père et fils qui affichent deux statistiques identiques après le même nombre de matchs dans le baseball majeur, ça frappe l’imaginaire.

Mais le commentateur Rodger Brulotte rappelle que le « junior » est encore bien loin du « senior » dans plusieurs catégories, qui témoignent des aptitudes athlétiques supérieures de l’ancienne gloire des Expos.

Après 403 matchs dans la MLB, voici les statistiques comparées du père et du fils dans différentes catégories offensives.

Guerrero père Guerrero fils 21 à 24 ans 20 à 23 ans 1996 à 1999 2018 à 2022 Voltigeur - Expos de Montréal Premier but - Blue Jays de Toronto 97 doubles 75 doubles 14 triples 5 triples 475 coups sûrs 429 coups sûrs 266 points produits 250 points produits 27 buts volés 5 buts volés Moyenne au bâton : 280 Moyenne au bâton : 284

Sources : Baseball reference et le compte Twitter du journaliste Hector Gomez