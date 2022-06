Hubert Lenoir se déchaîne

Hubert Lenoir a attendu neuf mois après la sortie de son excellent deuxième album pour retrouver le public montréalais. Et cette longue attente en a valu la peine. En très grande forme, le musicien a livré mardi une prestation déchaînée et résolument rock aux milliers de spectateurs venus le voir dans un grand concert extérieur aux Francos.

En entrevue avec Le Journal, Hubert Lenoir nous avait dit qu’il voyait ce concert aux Francos – probablement son plus gros en carrière – comme « un mélange entre un film de Jackass et un concert rock ».

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

C’est ce qu’on a eu... dès la première chanson ! Apparu sur les écrans filmé par une caméra à l’épaule, manipulée « à la MusiquePlus » par sa complice Noémie D. Leclerc, Hubert a pris une gorgée de bière en coulisses avant de monter sur scène. Il portait une veste de patrouilleur jaune fluo et une casquette de l’ONF.

Criant à tue-tête en arrivant sur les planches, le chanteur a donné le ton au concert. Le musicien sautait partout en interprétant une version très rock de Golden Days. Puis, ses musiciens se sont défoulés dans un long jam aux accents presque grunge durant lequel Hubert faisait du bodysurf sur la foule. On rappelle qu’on n’en était qu’à la première chanson !

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Nouvelles pièces

Après une petite accalmie sur Mtl style libre, le rythme a repris de plus belle dès la pièce suivante, Dimanche soir. Encore là, le chanteur et ses musiciens en ont fait une version beaucoup plus rock, parfois même punk, que sur l’album PICTURA DE IPSE : Musique directe. Dans la foule, plusieurs spectateurs ne se sont pas gênés pour se bousculer dans un mosh-pit.

« I’m back, baby ! » a lancé Hubert au public qui le revoyait enfin après que le chanteur a fait des tournées aux États-Unis et en France. La place des Festivals était d’ailleurs joliment bondée en ce superbe mardi soir aux allures du mois d’août.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

À la discothèque

Plus loin, Hubert a laissé tomber la veste fluo pour laisser paraître une robe rose, robe qu’il a plus tard enlevée pour poursuivre le concert en simples sous-vêtements !

Après avoir joué son plus gros succès en carrière en fin de parcours, Fille de personne II, Hubert Lenoir a quitté la scène avant de revenir pour un rappel.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Et quel mémorable rappel on a eu ! Le chanteur a chanté PHASE, de son dernier album, avant d’offrir au public... de la musique de discothèque !

On y a ainsi entendu dans les haut-parleurs du Flo Rida et Timbaland, des artistes qui n’ont – ça reste à vérifier – probablement jamais joué aux Francos. Il n’en fallait pas plus pour mettre la fête dans la place des Francos.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Au bout d’une quinzaine de minutes de musique dance pop, et alors qu’une partie du public commençait à quitter, Hubert est réapparu pour faire sa très belle Recommencer. Une conclusion parfaite pour une soirée qu’on n’oubliera pas de sitôt.

Hubert Lenoir et ses coauteurs Félix Petit et Julyan ont reçu mardi le Prix SOCAN de la chanson de l’année pour la pièce SECRET. « Ça tombe bien, c’est l’une des meilleures chansons que j’ai écrites », a dit Hubert durant le concert.