Clément ouvre une immense boutique à Québec

Les magasins Clément ouvriront, le mois prochain, la plus grande boutique de vêtements, de chaussures et d’accessoires pour bébés et enfants au pays en plein cœur du quartier Lebourgneuf.

L’immense local situé au 1000, rue des Basses-Terres, site de l’ancien géant Sportium, accueillera, « dès le début du mois de juillet », les futures mamans et jeunes familles.

Le bâtiment était vide depuis la fermeture du Sportium, à l’été 2020.

À la faveur d’une superficie de 70 000 pieds carrés et « jusqu’à 50 000 pieds carrés pour la portion commerce », il sera non seulement le plus gros magasin Clément au Québec, mais « le plus gros de sa catégorie au Canada », précise Charles Pépin-Clément, administrateur de l’entreprise familiale, qui a acquis le bâtiment pour la somme de 10 millions $ le mois dernier.

Les vêtements, souliers et accessoires pour enfants seront toujours vendus aux côtés des poussettes, sièges d’auto et meubles.

De plus, on annonce « une grande section de vêtements de maternité » parmi les nouveautés.

« On essaie d’être le magasin destination pour les nouveaux parents et pour les enfants. On a vraiment augmenté notre offre dans les dernières années », indique M. Pépin-Clément.

Si les premiers clients y feront leurs emplettes d’ici quelques semaines, « l’ouverture officielle est prévue vers la rentrée scolaire ».

Ventes en ligne

Une portion des nouveaux locaux servira aussi « [à envoyer] de petits colis » et à loger l’administration de la compagnie.

Le magasin situé un peu plus au nord sur le boulevard Pierre-Bertrand, quant à lui, sera converti en centre de distribution.

« On commençait à être un peu tassé du côté de notre centre de distribution », souligne l’homme d’affaires de Québec.

Les ventes en ligne, qui « ont augmenté énormément » depuis quelques années, ne sont pas étrangères à tous ces changements.

« Avant, les ventes en ligne étaient marginales. Aujourd’hui, c’est partie prenante du succès de notre entreprise. »

Le défi de la pénurie de main-d’œuvre

Au total, près d’une centaine d’employés travailleront dans les nouvelles installations. En période de pénurie de main-d’œuvre, il s’agit assurément d’« un des plus beaux défis qu’on a actuellement », constate M. Pépin-Clément.

Il aborde toutefois ce pari avec beaucoup de confiance. « C’est un enjeu de garder son personnel. Mais c’est une équipe jeune et dynamique. Les employés restent longtemps avec nous. Ça va tout de même rester un défi. »

La boutique des Galeries de la Capitale et celle de Laurier Québec resteront ouvertes.