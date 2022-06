Kaiden Guhle et les Oil Kings se qualifient pour la coupe Memorial

L’espoir du Canadien de Montréal Kaiden Guhle a mené les Oil Kings d’Edmonton vers le championnat de la Ligue de hockey de l’ouest (WHL) et une participation à la coupe Memorial, lundi soir.

Les Oil Kings ont battu les Thunderbirds de Seattle 2 à 0 au Rogers Place, remportant du même coup la série finale de la WHL en six parties.

Guhle a une fois de plus mené la brigade défensive des siens, en plus d’avoir inscrit son huitième but des séries éliminatoires, un record d’équipe pour un défenseur.

Les Oil Kings rejoignent ainsi les Sea Dogs de Saint John et les Cataractes de Shawinigan parmi les équipes ayant confirmé leur participation à la coupe Memorial.