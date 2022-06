L’Alliance perd Gaios Skordilis

L’Alliance de Montréal devra se passer des services du centre Gaios Skordilis, qui est retourné en Grèce, son pays d’origine.

C’est ce qu’a annoncé la plus récente équipe d’expansion de la Ligue élite canadienne de basketball, mardi, par voie de communiqué.

«Skordilis quitte notamment afin de rejoindre sa conjointe en Grèce, qui est enceinte et qui devrait accoucher prochainement», peut-on y lire.

L’athlète de 34 ans avait rejoint les rangs de l’Alliance durant le camp d’entraînement et a pris part aux sept matchs des siens depuis le début de la saison. Il a maintenu des moyennes de 4,7 points et 2,1 rebonds en un peu plus de 12 minutes par match sur le parquet.

L’Alliance connait un début de saison en deux temps, ayant gagné tous ses matchs à domicile, mais perdu tous ceux à l’étranger, si bien qu’elle présente une fiche de 3-4. Cela lui vaut le huitième rang du classement sur 10 formations.