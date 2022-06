Le Canada pourrait approvisionner l'Europe en gaz naturel

Indépendamment du refus des gouvernements québécois et canadien, l'entreprise Symbio Infrastructure a conclu une entente avec l'Ukraine pour l'approvisionner en gaz naturel liquéfié.

Même si l'entente conclue entre Symbio Infrastructure, société mère de GNL Québec, et l’entreprise Naftogaz of Ukraine promet certainement la vente d'hydrogène et de gaz liquéfié à l'Ukraine, il est possible que d'autres pays d'Europe soient aussi concernés, a précisé le président de l'Association de l'Énergie du Québec, Éric Tétreault.

«Dans les derniers mois, à la suite du conflit en Ukraine, tout le monde en Europe va vers le gaz naturel. La demande va être énorme, parce qu'il s'agit de remplacer presque complètement, sur une période de 10 à 15 ans, le gaz russe qui est actuellement exporté de la Russie vers l'Europe», a expliqué à QUB radio M. Tétreault.

En date de mardi, les détails de l'entente restaient vagues, puisqu'aucun destinataire clair n'a été annoncé pour recevoir le produit.

Néanmoins, il est clair que certains pays d'Europe pourront profiter du gaz canadien dans les années à venir. Partant de l'Alberta, le gaz voyagera jusqu'au Saguenay avant d'être exporté vers le reste du monde. «[Nous allons devoir] construire un gazoduc qui va amener du nord de l'Ontario jusqu'au Saguenay, le gaz naturel provenant d'Alberta», a précisé Éric Tétreault.

L'an dernier, les gouvernements du Québec et du Canada ont refusé le projet du gazoduc, d'une valeur d'environ 5 milliards $, entre autres parce qu'ils ne voyaient pas de marché avant 2025. M. Tétreault a d'ailleurs qualifié de «grossière erreur» ce refus des gouvernements, puisque peu de temps après, les firmes ont revu à la hausse la demande en gaz naturel au niveau mondial.

Aujourd'hui, «toutes les raisons qui ont été invoquées par les gouvernements en 2021 s'envolent en fumée», a indiqué le président de l'Association de l'Énergie du Québec. Ainsi, il est possible que les partis concernés révisent les conditions du contrat et décident d'appuyer le projet de Symbio Infrastructure dans un avenir proche.