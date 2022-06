Le dérécho de mai a coûté au moins 70 millions $ à Hydro-Québec

La tempête qui a ravagé le Québec et l’Ontario en mai dernier a coûté au moins 70 millions $ à Hydro-Québec, qui a dû déployer près de 2000 personnes sur le terrain pendant près de deux semaines pour réparer les dégâts.

Le coup de vent, appelé dérécho par Environnement Canada, avait généré des rafales atteignant jusqu’à 150 km/h qui avaient lourdement endommagé les lignes électriques en plus de causer le décès de 11 personnes, majoritairement en Ontario.

«Plus de 550 000 clients et clientes ont manqué de courant au plus fort de la tempête, et des infrastructures ont subi des dégâts importants. Il s'agit de l'un des événements ayant nécessité le plus de travaux sur le terrain depuis la crise du verglas de 1998», a souligné Hydro-Québec mardi, en rappelant que les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et la Capitale-Nationale ont été particulièrement touchées.

Au total, les techniciens ont dû réparer 11 254 pannes à la grandeur de la province, ce qui a nécessité plus de 160 000 heures de travail de la part de plus de 2000 monteurs de ligne. Pas moins de 1125 poteaux et 400 transformateurs ont dû être remplacés.

Ces travaux ont donc coûté environ 70 millions $ à Hydro-Québec, un montant provisoire qui pourrait s'avérer encore plus élevé, a souligné la société d’État.

La tempête en chiffres