Le Grand tableau de Cité Mémoire à l’honneur en Espagne

Un tableau de Cité Mémoire est en vedette à Barcelone, du 14 au 16 juin, dans le cadre de la 27e édition de l’International Symposium on Electronic Art. Le Grand tableau a été créé par l’entreprise montréalaise H2Emotion.

C’est ce mardi 14 juin à 22h - heure d’Espagne - qu’aura lieu la projection du Grand tableau de Cité Mémoire. Un événement important pour Martin Laviolette, président-directeur général et fondateur d’H2Emotion, et Michel Lemieux, l’artiste créateur de Cité Mémoire qui seront tous deux sur place afin de faire rayonner leur expertise ainsi que celle de l’industrie créative montréalaise en Europe.

Cette création tout en images et en musique, propose un survol des 400 ans d’histoire de Montréal. Elle sera projetée sur la façade de l’édifice Sant Pau Recinte Modernista, bâtiment historique inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO situé à deux pas de la célèbre Sagrada Familia.

Le journal La Vanguardia, l’un des principaux quotidiens d’Espagne, a d’ailleurs consacré la page principale de son cahier culturel à l’œuvre montréalaise signée par Michel Lemieux et Victor Pilon en collaboration avec le dramaturge Michel Marc Bouchard. Le Grand tableau fait partie des 27 tableaux créés depuis 2016 pour Cité Mémoire, le plus grand parcours de projections vidéo au monde. Cité Mémoire est présentée sous la forme d’un parcours à travers les rues, les ruelles et différentes places publiques de Montréal.

L’International Symposium on Electronic Art réunit chaque année des milliers de personnes provenant de 25 pays.