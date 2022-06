Les Capitales inébranlables

Après une rare défaite dimanche, les Capitales de Québec ont réaffirmé leur domination de la Frontier League en battant les Boulders de New York 5 à 3, mardi à Pomona.

Les «Caps» (22-5) ont jailli en cinquième manche en ajoutant quatre points à leur compteur pour se défaire des Boulders (13-15).

Après être parvenu à limiter les dégâts lors des quatre premières manches, Robby Rowland (2-3) a été retiré de la rencontre lorsqu'il a alloué un circuit de deux points à Kyle Crawl et un simple à Garrett Takamatsu. Ce dernier a permis à Josh McAdams et T.J. White de croiser le marbre.

Webb Little a produit l’autre point des Capitales grâce à un simple aux dépens de Dan Goggin en huitième.

Miguel Cienfuegos (3-1) a signé sa troisième victoire de la saison, lui qui a alloué cinq coups sûrs, deux points - dont un mérité - et un but sur balles en six manches. Samuel Adames a réussi son septième sauvetage de la saison, bon pour le deuxième rang à égalité dans le circuit et seulement devancé par Logan Sawyer (neuf).

David Vinsky avait permis aux Boulders d’y croire en septième en envoyant une offrande de Frank Moscatiello dans les gradins, mais l’équipe new-yorkaise a été blanchie de la feuille de pointage le reste du match.

Les Capitales et les Boulders complèteront leur série mercredi et jeudi.

Les Aigles retrouvent le chemin de la victoire

Après avoir perdu leur série contre les Miners de Sussex County, les Aigles de Trois-Rivières (11-14) ont retrouvé le chemin de la victoire, et ce, contre la deuxième meilleure équipe du circuit.

L’équipe de la Mauricie a résisté à une remontée des Titans (18-7) pour l’emporter 11 à 8 à Ottawa.

Les Aigles ont porté leur avance à huit points en septième manche en se moquant des offrandes de Matt Terrones.

La rencontre s’était aussi mal amorcée pour les Titans. Le lanceur partant Tyler Jandron (3-1) a alloué sept points sur huit coups sûrs en quatre manches de travail.

Sam Poliquin (2-2) a ajouté une victoire à son dossier en accordant six coups sûrs et seulement un point mérité en cinq manches. Mark Tindall n’a eu besoin de retirer qu’un frappeur pour récolter son troisième sauvetage de la saison.

Les Titans ont inscrit quatre points en neuvième manche alors que Tyler Luneke occupait le monticule, mais n’ont finalement pas pu créer l’égalité.