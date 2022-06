LHJMQ: ça va commencer le 22 septembre

Quelques jours après la conclusion de la saison 2021-2022, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé que sa prochaine campagne s’amorcera le 22 septembre.

Pour l’occasion, les champions en titre de la coupe du Président, les Cataractes de Shawinigan, recevront les Olympiques de Gatineau au Centre Gervais Auto.

Le calendrier préparatoire s’amorcera quant à lui le 18 août.

Par ailleurs, 88 % des parties de la LHJMQ seront tenues entre le jeudi et le dimanche, avec plus de la moitié du calendrier joué les vendredis et les samedis.

Une vingtaine de rencontres seront présentées entre Noël et le Jour de l’An. Il y aura également des matchs lors de l’Action de grâce.

Finalement, les Olympiques joueront deux parties intraligues contre les 67’s d’Ottawa (OHL) les 9 et 11 février prochain.