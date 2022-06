Il est rare que les deux meilleures formations de la Ligue nationale se retrouvent en grande finale et c’est ce que nous aurons au menu à compter de demain. Nous sommes choyés et nous devrions assister à une grande série de la Coupe Stanley.

Personnellement, mon cœur est avec l’Avalanche du Colorado, une de mes anciennes équipes et d’autant plus que j’ai joué avec celui qui est devenu son directeur général, Joe Sakic. Je l’ai d’ailleurs texté pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance. J’irai certainement voir un ou deux matchs à Tampa.

J’admire le travail de Sakic et je lui souhaite la victoire, mais ma tête me dit que le Lightning va gagner une troisième coupe Stanley d’affilée. Il s’agit d’un exploit que l’on croyait impossible dans le hockey moderne en raison du plafond salarial et du fait que la LNH est désormais composée de 32 équipes.

Des modèles pour le Canadien

C’est également un hommage au boulot de Julien BriseBois, le DG du Lightning, ainsi que de son prédécesseur, Steve Yzerman, et du leadership des vétérans et de l’entraîneur Jon Cooper. Le Lightning pourrait gagner trois coupes consécutives et peut-être même quatre, car l’équipe sera encore très compétitive la saison prochaine.

À mon avis, le Lightning et l’Avalanche sont les équipes modèles par excellence et le Canadien devrait s’en inspirer. La bonne nouvelle à Montréal, c’est que le nouveau vice-président hockey, Jeff Gorton, a été l’architecte de l’impressionnante reconstruction des Rangers de New York annoncée en février 2018 dans une lettre aux partisans.

En quatre saisons seulement

Quatre ans plus tard, les Rangers ont été finalistes de l’Association de l’Est et ils sont bâtis pour avoir du succès pendant plusieurs campagnes avec un bon groupe de jeunes et un excellent gardien en Igor Shesterkin. Il n’a rien à envier à son prédécesseur, Henrik Lundqvist, un des meilleurs de sa génération et que je considère l’équivalent de Carey Price.

Les progrès réalisés par l’Avalanche et les Rangers, particulièrement, sont encourageants pour le CH. On voit qu’avec une bonne direction, on peut progresser rapidement.

Les Rangers ont terminé la saison 2017-2018 au dernier rang de la division Métropolitaine avec 77 points. L’Avalanche s’était classée de justesse pour les séries avec 95 points, un de plus que les Blues de St. Louis, avant de s’incliner au premier tour contre les Predators de Nashville.

Sakic a fait de l’excellent boulot. Il a notamment été patient dans le dossier de Matt Duchene, ce qui lui a permis d’acquérir un excellent jeune défenseur en Samuel Girard, qui est malheureusement blessé présentement. Il a embauché un entraîneur méconnu mais compétent en Jared Bednar. Il n’a pas surpayé son ancien gardien Philipp Grubauer et il s’est rabattu sur un Darcy Kuemper efficace.

Kuemper n’est pas Andrei Vasilevskiy, mais s’il est en santé pour la finale, il devrait donner une chance à son excellente équipe, sinon, la mission pour la coupe passera par l’auxiliaire Pavel Francouz.

L’expérience du Lightning et la supériorité de leur gardien font pencher la balance du côté de Tampa. Bref, mon cœur est avec l’Avalanche, mais ma tête avec le Lightning.

Sakic contre Bergevin

Pour revenir au Canadien, il y a des signes encourageants avec les Nick Suzuki et Cole Caufield, notamment, mais il faudra éviter des erreurs comme repêcher un Jesperi Kotkaniemi plutôt qu’un Brady Tkachuk ou encore, échanger un Mikhail Sergachev contre un Jonathan Drouin.

C’est la différence entre un Joe Sakic et un Marc Bergevin, un peu comme celle entre un marqueur de 50 buts et un autre de 20 buts. Pourtant, les deux ont eu la même opportunité de bâtir une puissance de la LNH.

Bonne finale !

Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Les Rangers pas encore prêts

L’inexpérience des Rangers leur a joué un vilain tour dans la finale de l’Est. On ne doit jamais rien tenir pour acquis contre une équipe expérimentée comme Tampa Bay. La troupe de Gerard Gallant menait pourtant la série 2 à 0 et avec un pointage de 2 à 0 en deuxième période dans le troisième match. Le Lightning n’a jamais paniqué et est revenu de l’arrière pour gagner quatre parties d’affilée. Igor Shesterkin--- aurait dû arrêter le premier but, un tir décevant et à moitié raté de Nikita Kucherov. Ondrej Palat a marqué le but gagnant (3 à 2) dans la dernière minute de jeu. Ce fut le point tournant de la série. En général, j’ai aimé le jeu d’Alexis Lafrenière au cours des séries, mais lorsque le Lightning s’est mis en marche, il a été dépassé comme tous ses coéquipiers. C’est quand même une grosse étape dans sa carrière.

Vasilevskiy, un grand de grand

Il faut se rendre à l’évidence que Andrei Vasilevskiy est un gardien de but de la trempe des Dominik Hasek, Martin Brodeur et Patrick Roy. Il n’a pas été toujours parfait au cours des séries, mais dans les moments importants, il a su fermer la porte. J’ai hâte de le voir contre la redoutable attaque du Colorado.

L’avenir d’Evander Kane

J’ai hâte de voir ce qui va arriver à l’attaquant des Oilers Evander Kane. Il n’avait que de bons mots pour ses coéquipiers, l’organisation d’Edmonton et les partisans. Il s’est drôlement racheté pour ses bévues hors glace et il a donné raison au directeur général, Ken Holland. On voudrait tous des joueurs parfaits et on est un peu frileux dans la LNH. On devrait s’inspirer de la NFL, de la NBA et du baseball majeur et ne pas hésiter à embaucher des joueurs turbulents comme Kane pour autant qu’ils performent. Le talent reste le talent.

Bruce Cassidy

Le congédiement de Bruce Cassidy, chez les Bruins de Boston, m’a vraiment surpris. Je crois qu’il a su tirer le meilleur de son équipe, mais c’est un indicateur que cette formation est rendue à la croisée des chemins.